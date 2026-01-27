Aukšto slėgio plovykla K 2 Classic Home
Itin kompaktiškas, lengvai transportuojamas ir sandėliuojamas: aukšto slėgio plovimo įrenginys K 2 Classic Home idealiai tinka nedidelių nešvarumų namuose valymui. Į komplektą įeina rinkinys „Home Kit“.
Kompaktiškas dizainas ir efektyvi (valymo) galia: K 2 Classic Home yra lengvai valdomas, mobilus ir lankstus, tačiau pasižymi didele aukšto slėgio plovimo įrenginio galia. Taupant vietą prietaisą galima patogiai laikyti beveik bet kur ir bet kuriuo metu, o aukšto slėgio žarną galima patogiai laikyti ant įrenginio priekinės dalies. „Home Kit“ rinkinyje yra T 1 paviršių valiklis, skirtas veiksmingam didesnių namų plotų valymui nepaliekant jokių purslų, ir terasų ploviklis (500 ml). Dėl greitojo prijungimo „Quick Connect“ purškimo pistoleto, 3 m ilgio aukšto slėgio žarnos, vienos srovės purškimo antgalio, purvo valymo antgalio ir vandens filtro, K 2 Classic Home idealiai tinka nereguliariam nedaug užterštų sodo baldų, sodo įrankių, dviračių bei kitų namų apyvokos daiktų valymui. Ploto našumas - 20 m²/h.
Savybės ir privalumai
Žarnos laikymas ant priekinio laikiklioŽarna gali būti patogiai pakabinta ant ant priekinio laikiklio.
Patogu laikyti rankojeĮrenginį lengva transportuoti. Kai transportavimo rankena nereikalinga, ji gali būti sustumiama.
Easy ConnectGreitas ir paprastas žarnos nuėmimas ir sujungimas su įrenginiu ir purškimo pistoletu.
Integruotas priedų saugojimas ant įrenginio
- Purškimo antgaliai visada lengvai pasiekiami ir viską galima kompaktiškai sandėliuoti ant įrenginio, kai valymo darbai yra baigti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maitinimas (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Vandens srautas (l/h)
|max. 360
|Našumas (m²/h)
|20
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,4
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|178 x 219 x 415
Komplektacija
- Rinkinys namams: T 1 terasų antgalis, akmens paviršių valymo priemonė 0.5l
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
- Vienos padėties purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 3 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Nedideli automobiliai
Priedai
Valymo priemonės
K 2 Classic Home atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.