Aukšto slėgio plovykla K 2 Classic Home

Itin kompaktiškas, lengvai transportuojamas ir sandėliuojamas: aukšto slėgio plovimo įrenginys K 2 Classic Home idealiai tinka nedidelių nešvarumų namuose valymui. Į komplektą įeina rinkinys „Home Kit“.

Kompaktiškas dizainas ir efektyvi (valymo) galia: K 2 Classic Home yra lengvai valdomas, mobilus ir lankstus, tačiau pasižymi didele aukšto slėgio plovimo įrenginio galia. Taupant vietą prietaisą galima patogiai laikyti beveik bet kur ir bet kuriuo metu, o aukšto slėgio žarną galima patogiai laikyti ant įrenginio priekinės dalies. „Home Kit“ rinkinyje yra T 1 paviršių valiklis, skirtas veiksmingam didesnių namų plotų valymui nepaliekant jokių purslų, ir terasų ploviklis (500 ml). Dėl greitojo prijungimo „Quick Connect“ purškimo pistoleto, 3 m ilgio aukšto slėgio žarnos, vienos srovės purškimo antgalio, purvo valymo antgalio ir vandens filtro, K 2 Classic Home idealiai tinka nereguliariam nedaug užterštų sodo baldų, sodo įrankių, dviračių bei kitų namų apyvokos daiktų valymui. Ploto našumas - 20 m²/h.

Savybės ir privalumai
Aukšto slėgio plovykla K 2 Classic Home: Žarnos laikymas ant priekinio laikiklio
Žarnos laikymas ant priekinio laikiklio
Žarna gali būti patogiai pakabinta ant ant priekinio laikiklio.
Aukšto slėgio plovykla K 2 Classic Home: Patogu laikyti rankoje
Patogu laikyti rankoje
Įrenginį lengva transportuoti. Kai transportavimo rankena nereikalinga, ji gali būti sustumiama.
Aukšto slėgio plovykla K 2 Classic Home: Easy Connect
Easy Connect
Greitas ir paprastas žarnos nuėmimas ir sujungimas su įrenginiu ir purškimo pistoletu.
Integruotas priedų saugojimas ant įrenginio
  • Purškimo antgaliai visada lengvai pasiekiami ir viską galima kompaktiškai sandėliuoti ant įrenginio, kai valymo darbai yra baigti.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maitinimas (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Vandens slėgis (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Vandens srautas (l/h) max. 360
Našumas (m²/h) 20
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 40
Galingumas (kW) 1,4
Elektros laidas (m) 5
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 3,4
Svoris (su pakuote) (kg) 6
Matmenys (I x P x A) (mm) 178 x 219 x 415

Komplektacija

  • Rinkinys namams: T 1 terasų antgalis, akmens paviršių valymo priemonė 0.5l
  • Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
  • Vienos padėties purškimo antgalis
  • Rotacinis antgalis
  • Aukšto slėgio žarna: 3 m
  • Jungtis sodo žarnai 3/4"

Įranga

  • Prijungimo sistema Quick Connect
  • Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
  • Integruotas vandens filtras
Aukšto slėgio plovykla K 2 Classic Home
Aukšto slėgio plovykla K 2 Classic Home
Pritaikymo sritys
  • Dviračiai
  • Sodo technika ir įrankiai
  • Sodo/terasos/balkono baldai
  • Teritorijos aplink namą ir sode
  • Nedideli automobiliai
Priedai
Valymo priemonės
K 2 Classic Home atsarginės dalys

