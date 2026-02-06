Aukšto slėgio plovykla K 2 Horizontal VPS

Mažas ir taupantis erdvę: „K 2 Horizontal VPS“ – tai puikus aukšto slėgio plovimo įrenginys, labiausiai tinkantis naudoti retkarčiais, kai reikia pašalinti nedidelius nešvarumus, pavyzdžiui, nuo dviračių, sodo įrankių ar lauko baldų.

Šviesos greičiu: itin kompaktiškas, erdvę taupantis „K 2 Horizontal VPS“ aukšto slėgio plovimo įrenginys akimirksniu pašalina nešvarumus nuo nedidelio ploto paviršių ir transporto priemonių, sodo įrankių bei lauko baldų. Įrenginys idealiai tinka bet kokiems nedažnai pasitaikantiems namų ir sodo įrangos valymo darbams. Naudojant „Vario Power“ purškimo antgalį, vandens slėgį galima lengvai reguliuoti paprastu sukamuoju judesiu atsižvelgiant į valomą paviršių. Dėl mažo svorio ir praktiškos integruotos nešiojimo rankenos galite nesunkiai perkelti „K 2 Horizontal VPS“ ten, kur reikia. „Quick Connect“ sistema suteikia papildomo patogumo, nes su ja ypač paprastai prijungsite ir atjungsite 3 m aukšto slėgio žarną nuo įrenginio bei purškimo pistoleto. Purškimo pistoletą ir purškimo antgalį galima patogiai laikyti ant paties įrenginio. Išmanusis sprendimas suteikia galimybę apvynioti kabelį aplink įrenginio pagrindą.

Savybės ir privalumai
Aukšto slėgio plovykla K 2 Horizontal VPS: Itin kompaktiškas, mažai vietos užimantis įrenginys
Paprastam, vietą taupančiam laikymui, net ir mažose erdvėse. Galima nešti viena ranka.
Aukšto slėgio plovykla K 2 Horizontal VPS: Integruota ploviklio siurbimo žarna
Patogus ir paprastas valymo priemonės naudojimas. Kärcher plovimo priemonės(galima įsigyti papildomai) ne tik apsaugo ir prižiūri valomą paviršių, bet ir užtikrina efektyvius bei ilgalaikius valymo rezultatus.
Aukšto slėgio plovykla K 2 Horizontal VPS: Švarus laikymas
Žarną, purkštuvą, gaiduką ir laidą galima laikyti tiesiai prie įrenginio.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 1
Įtampa (V) 220 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Vandens slėgis (bar) 20 - max. 110
Vandens srautas (l/h) max. 360
Našumas (m²/h) 20
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 40
Galingumas (W) 1400
Elektros laidas (m) 5
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 3,5
Svoris (su pakuote) (kg) 4,9
Matmenys (I x P x A) (mm) 380 x 197 x 248

Komplektacija

  • Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
  • Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
  • Jungtis sodo žarnai 3/4"

Įranga

  • Prijungimo sistema Quick Connect
  • Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
  • Integruotas vandens filtras
  • Elektros laido saugojimas
