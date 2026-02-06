Aukšto slėgio plovykla K 2 Horizontal VPS
Mažas ir taupantis erdvę: „K 2 Horizontal VPS“ – tai puikus aukšto slėgio plovimo įrenginys, labiausiai tinkantis naudoti retkarčiais, kai reikia pašalinti nedidelius nešvarumus, pavyzdžiui, nuo dviračių, sodo įrankių ar lauko baldų.
Šviesos greičiu: itin kompaktiškas, erdvę taupantis „K 2 Horizontal VPS“ aukšto slėgio plovimo įrenginys akimirksniu pašalina nešvarumus nuo nedidelio ploto paviršių ir transporto priemonių, sodo įrankių bei lauko baldų. Įrenginys idealiai tinka bet kokiems nedažnai pasitaikantiems namų ir sodo įrangos valymo darbams. Naudojant „Vario Power“ purškimo antgalį, vandens slėgį galima lengvai reguliuoti paprastu sukamuoju judesiu atsižvelgiant į valomą paviršių. Dėl mažo svorio ir praktiškos integruotos nešiojimo rankenos galite nesunkiai perkelti „K 2 Horizontal VPS“ ten, kur reikia. „Quick Connect“ sistema suteikia papildomo patogumo, nes su ja ypač paprastai prijungsite ir atjungsite 3 m aukšto slėgio žarną nuo įrenginio bei purškimo pistoleto. Purškimo pistoletą ir purškimo antgalį galima patogiai laikyti ant paties įrenginio. Išmanusis sprendimas suteikia galimybę apvynioti kabelį aplink įrenginio pagrindą.
Savybės ir privalumai
Itin kompaktiškas, mažai vietos užimantis įrenginysPaprastam, vietą taupančiam laikymui, net ir mažose erdvėse. Galima nešti viena ranka.
Integruota ploviklio siurbimo žarnaPatogus ir paprastas valymo priemonės naudojimas. Kärcher plovimo priemonės(galima įsigyti papildomai) ne tik apsaugo ir prižiūri valomą paviršių, bet ir užtikrina efektyvius bei ilgalaikius valymo rezultatus.
Švarus laikymasŽarną, purkštuvą, gaiduką ir laidą galima laikyti tiesiai prie įrenginio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar)
|20 - max. 110
|Vandens srautas (l/h)
|max. 360
|Našumas (m²/h)
|20
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (W)
|1400
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|380 x 197 x 248
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
- Integruotas vandens filtras
- Elektros laido saugojimas
