Aukšto slėgio plovykla K 2 Premium FJ Home
Atsisveikinkite su nešvarumais: su „K 2 Premium FJ Home“ aukšto slėgio plovimo įrenginiu jūsų namų aplinka, sodo baldai ir mažesnio ploto sodo paviršiai atrodys nepriekaištingai. Komplekte yra „Home Kit“ rinkinys ir putų antgalis.
Atsisveikinkite su nešvarumais ant automobilių, laiptų, sodo įrankių ir lauko baldų: „K 2 Premium Home FJ“ aukšto slėgio plovimo įrenginys kartu su „Home Kit“ namų valymo rinkiniu, kurį sudaro T 1 paviršių valytuvas ir 500 ml terasų valiklis, idealiai tinka didesniems paviršiams valyti be tiškalų. „K 2 Premium Home FJ“, tiekiamas su daugiafunkciu purškimo antgaliu ir rotaciniu purškimo antgaliu su taškiniu purkštuku, taps idealiu sprendimu atliekant bet kokius rečiau pasitaikančius namų ir sodo įrangos valymo darbus. Komplekte yra papildomas putų antgalis ir 500 ml automobilių šampūno, su kuriais ištirpdysite nešvarumus maksimalia galia. Dėl stabilių ratų „K 2 Premium Home FJ“ lengva pervežti ten, kur reikia. „Quick Connect“ sistema suteikia papildomo patogumo, nes su ja ypač paprastai prijungsite ir atjungsite 4 m aukšto slėgio žarną nuo įrenginio bei purškimo pistoleto. Visus komplekte esančius priedus galima lengvai laikyti ant paties „K 2 Premium Home FJ“ įrenginio.
Savybės ir privalumai
Švarus laikymasLaikykite žarną, purškimo antgalius, pistoletą ir elektros laidą taupydami vietą ir tvarkingai.
Dideli ratukaiSaugu ir patogu transportuoti net ir per grubius paviršius, pavyzdžiui, sodo takelius. Lengva manevruoti.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Vandens srautas (l/h)
|max. 360
|Našumas (m²/h)
|20
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,4
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|242 x 285 x 790
Komplektacija
- Rinkinys namams: T 1 terasų antgalis, akmens paviršių valymo priemonė 0.5l
- Purškimo antgalio prailginimas
- Putų antgalis: 0.3 l
- Valymo priemonė: Automobilis šampūnas (paruoštas naudojimui) RM 562
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
- Vienos padėties purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 4 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
- Integruotas vandens filtras
Priedai
Valymo priemonės
K 2 Premium FJ Home atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.