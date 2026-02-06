Aukšto slėgio plovykla K 3 Horizontal Plus Home
Nedidelis ir mažai vietos užimantis K 3 Horizontal Plus Home aukšto slėgio plovimo įrenginys idealiai tinka sodo paviršių, lauko baldų, terasų ir automobilių valymui. Į komplektą įeina „Home Kit“ rinkinys.
Naudojant mažą ir vietą taupantį aukšto slėgio plovimo įrenginį K3 Horizontal Plus Home, nešvarumai liks praeityje. Dėl 5 metrų ilgio aukšto slėgio žarnos plovimo įrenginys puikiai tinka nereguliariam naudojimui namuose ir suteikia spindesio nedideliems sodo ir kiemo paviršiams, taip pat sodo baldams ir net transporto priemonėms. „Home Kit“ rinkinys užtikrina didesnių plotų aplink namus valymą nepaliekant jokių purslų. Jį sudaro T1 paviršių valiklis ir 500 ml terasų valiklis. Dėl „Vario Power Spray“ purkštuvo vandens slėgį galima lengvai reguliuoti paprastu sukamuoju judesiu, priklausomai nuo paviršiaus. Purvo valymo antgalis su besisukančia taškine purkštuko srove pašalina net labiausiai įsisenėjusius nešvarumus, o siurblį saugo vandens filtras – kas užtikrina ilgą tarnavimo laiką. Dėl nedidelio svorio ir praktiškos integruotos nešimo rankenos K3 Horizontal Plus Home galima lengvai transportuoti ten, kur reikia. Kad būtų dar patogiau, greitojo prijungimo sistema „Quick Connect“ leidžia lengvai prijungti ir atjungti aukšto slėgio žarną nuo prietaiso ir purškimo pistoleto. Visus komplektuojamus priedus galima lengvai laikyti ant paties įrenginio.
Savybės ir privalumai
Itin kompaktiškas, mažai vietos užimantis įrenginysPaprastam, vietą taupančiam laikymui, net ir mažose erdvėse. Galima nešti viena ranka.
Integruota ploviklio siurbimo žarnaPatogus ir paprastas valymo priemonės naudojimas. Kärcher plovimo priemonės(galima įsigyti papildomai) ne tik apsaugo ir prižiūri valomą paviršių, bet ir užtikrina efektyvius bei ilgalaikius valymo rezultatus.
Švarus laikymasLaikykite žarną, purškimo antgalius, pistoletą ir elektros laidą taupydami vietą ir tvarkingai.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
- Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Puikiai suderinami priedai
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar)
|20 - max. 120
|Vandens srautas (l/h)
|max. 380
|Našumas (m²/h)
|25
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (W)
|1600
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|380 x 197 x 264
Komplektacija
- Rinkinys namams: T 1 terasų antgalis, akmens paviršių valymo priemonė 0.5l
- Purškimo antgalio prailginimas
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 5 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
- Integruotas vandens filtras
- Elektros laido saugojimas
