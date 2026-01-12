Aukšto slėgio plovykla K 3 Premium Power Control
Aukščiausios klasės K 3 Power Control plovimo įrenginys komplekte su rite žarnai. „Home & Garden“ mobiliojoje aplikacijoje gausu praktinių patarimų, kurie padės pasiekti geriausius valymo rezultatus.
Taip atrodo šiuolaikinis valymas aukšto slėgio įrenginiais: dėl mobilioje aplikacijoje „Kärcher Home & Garden“ integruoto konsultanto, K3 Power Control aukšto slėgio įrenginys leidžia pasiekti geriausius valymo rezultatus, nepriklausomai nuo valymo situacijos. Aplikacijoje pateikiama išsami informacija apie įrenginį, bei greita prieiga į „Kärcher Service“ tinklapį. Tinkamą slėgio lygį naudojimui galima nustatyti tiesiai ant purškimo antgalio ir patikrinti purškimo pistoleto G 120 Q Power Control ekrane – tinkamiausiam slėgiui kiekvienam paviršiui. Plovimo režimui perjungti į ploviklį nereikia keisti purškimo antgalio, o ploviklį galima greitai, paprastai ir patogiai supilti į integruotą talpą. Kärcher K 3 Premium Power Control komplektuojamas su žarnos rite patogiam valdymui, ištraukiama teleskopine rankena patogiam transportavimui ir laikymui, stabilumo stovu, priedų laikikliais, aukšto slėgio pistoletu ir kabeliu, taip pat Kärcher "Quick Connect" sistema. Stovas taip pat gali būti naudojamas kaip antroji rankena patogesniam įrenginio nešiojimui.
Savybės ir privalumai
Home & Garden mobili programėlėKärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu. Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų. Išsamus servisas – visa informacija apie įrenginį, jo panaudojimą ir priežiūrą,
Power Control pistoletas su Quick Connect jungtimi ir purškimo antgaliaisOptimalus nustatymas kiekvienam paviršiui. Trys slėgio režimai ir vienas ploviklio išpurškimo režimas. Visiška kontrolė – ekrane rodomi pasirinkti nustatymai. Quick Connect greitam aukšto slėgio žarnos ir priedš prijungimui.
Žarnos ritė patogiam valdymuiAukšto slėgio žarna yra optimaliai apsaugota ir sandėliuojama taupant vietą. Patogus naudojimas – žarna visada pasiekiama, nes ją lengva susukti ir išvynioti. Žemas svorio centras saugiai padėčiai net ant nelygių paviršių.
Valymo sprendimas su talpa
- Švaru ir patogu – ploviklio baką galima išimti užpildymui.
- Praktiška valymo priemonės talpa supaprastina valymo priemonių naudojimą.
- Kärcher plovimo priemonės padidina efektyvumą ir tausoja bei apsaugo valomus paviršius.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Vandens srautas (l/h)
|max. 380
|Našumas (m²/h)
|25
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,6
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|5,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|340 x 281 x 677
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q Power Control
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 7 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Integruota aukšto slėgio žarnos ritė
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Talpa
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Motociklai ir motoroleriai
Priedai
Valymo priemonės
K 3 Premium Power Control atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.