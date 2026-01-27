Aukšto slėgio plovykla K 3 Car

Visada galite pasikliauti K 3 Car aukšto slėgio plovimo įrenginiu: jis puikiai tinka lengviems nešvarumams pašalinti nuo mažesnių sodo paviršių ir terasų, sodo baldų, automobilių ir kt.

Su K 3 Car aukšto slėgio plovimo įrenginiu atsikratyti nešvarumų – lengviau nei kada nors! 6 metrų ilgio žarna leidžia pasiekti visas sunkiai prieinamas vietas, o specialus automobilių valymo rinkinys užtikrina nepriekaištingą švarą. Paprasta naudoti, efektyvus ir patikimas – tai idealus pasirinkimas jūsų namams ir automobiliui. Dėl Vario Power purkštuko (VPS) vandens slėgį galima lengvai reguliuoti pagal paviršių paprasčiausiai jį pasukant. Purkštukas su besisukančiu tašku atlaisvina net ir sunkiausiai pašalinamus nešvarumus, o siurblį saugo vandens filtras – ilgam tarnavimo laikui. Sklandžiai riedantys ratai leidžia lengvai transportuoti K 3 Car aukšto slėgio plovimo įrenginį ten, kur jo reikia.

Savybės ir privalumai
Aukšto slėgio plovykla K 3 Car: Švarus laikymas
Švarus laikymas
Laikykite žarną, purškimo antgalius, pistoletą ir elektros laidą taupydami vietą ir tvarkingai.
Aukšto slėgio plovykla K 3 Car: Dideli ratukai
Dideli ratukai
Saugu ir patogu transportuoti net ir per grubius paviršius, pavyzdžiui, sodo takelius. Lengva manevruoti.
Aukšto slėgio plovykla K 3 Car: Greito sujungimo sistema Quick Connect.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Įtampa (V) 220 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Vandens slėgis (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Vandens srautas (l/h) max. 380
Našumas (m²/h) 25
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 40
Galingumas (kW) 1,6
Elektros laidas (m) 5
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 4,3
Svoris (su pakuote) (kg) 7
Matmenys (I x P x A) (mm) 242 x 285 x 805

Komplektacija

  • Rinkinys automobiliui: Plovimo šepetys, putų antgalis, automobilinis šampūnas 0.5l
  • Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
  • Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
  • Rotacinis antgalis
  • Aukšto slėgio žarna: 6 m
  • Jungtis sodo žarnai 3/4"

Įranga

  • Prijungimo sistema Quick Connect
  • Valymo priemonės panaudojimas: Putų antgalis
  • Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
  • Teritorijos aplink namą ir sode
  • Terasos
  • Sodo/terasos/balkono baldai
  • Sodo technika ir įrankiai
  • Automobiliai
  • Motociklai ir motoroleriai
  • Dviračiai
