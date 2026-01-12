Aukšto slėgio plovykla K 3 Power Control Home
K3 Power Control aukšto slėgio įrenginys komplekte su G 120 Q Power Control purškimo pistoletu. Su išmaniojo įrenginio aplikacijoje integruotu konsultatu kuris pateikia naudingų patarimų dar efektyvesiems valymo rezultatams pasiekti. Komplekte su "Home Kit" rinkiniu.
Dėl aplikacijoje "Home & Garden" integruoto konsultanto išmaniajame įrenginyje, kuris susiejamas K3 Power Control aukšto slėgio įrenginiu, įrenginio vartotojas gali pasiekti geriausių valymo rezultatų - ir tapti tikru valymo ekspertu. Aplikacija suteikia visapusišką aptarnavimą vartotojui - įskaitant ir suteikiamą informaciją įrenginyje, bei nuorodą į Karcher service portalą. Tinkamas slėgio lygis gali būti nustatomas aplikacijoje, ar ant purškimo ieties bei patikrinamas G 120 Q Power Control purkštuvo ekrane. Valymo priemones lengva pakeisti dėl integruotos talpos.Karcher K3 Power Control taip pat daro įspūdį teleskopinės rankenos, kurios pagalba lengva įrenginį transportuoti ir laikyti jus patogioje vietoje.Įrenginiui stabilumo suteikia disfunkcinis stovas su priedų ir kabelių laikikliais bei Karcher Quick Conect sistema. Jis taip pat gali būti naudojamas kaip antroji rankena nešiojimui, todėl prietaisą esant poreikiui, labai lengva užkelti ant lentynos arba įdėti į automobilio bagažinę. Komplekte kartu su "Home Kit"namų priežiūros rinkiniu kurį sudaro paviršių valymo priemonė T 1 paviršių valiklis ir 500 mililitrų "Patio & Deck talpos valiklis skirtas terasoms ir balkonams valyti.
Savybės ir privalumai
Home & Garden mobili programėlėKärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu. Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų. Išsamus servisas – visa informacija apie įrenginį, jo panaudojimą ir priežiūrą,
Power Control pistoletas su Quick Connect jungtimi ir purškimo antgaliaisOptimalus nustatymas kiekvienam paviršiui. Trys slėgio režimai ir vienas ploviklio išpurškimo režimas. Visiška kontrolė – ekrane rodomi pasirinkti nustatymai. Quick Connect greitam aukšto slėgio žarnos ir priedš prijungimui.
Reguliuojamo aukščio teleskopinė rankenaPatogiam traukimo aukščiui. Visiškai sustumiama patogiam sandėliavimui.
Valymo sprendimas su talpa
- Švaru ir patogu – ploviklio baką galima išimti užpildymui.
- Praktiška valymo priemonės talpa supaprastina valymo priemonių naudojimą.
- Kärcher plovikliai padidina valymo efektyvumą, apsaugo ir tausoja paviršių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Vandens srautas (l/h)
|max. 380
|Našumas (m²/h)
|25
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,6
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|297 x 280 x 677
Komplektacija
- Rinkinys namams: T 1 terasų antgalis, akmens paviršių valymo priemonė 0.5l
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q Power Control
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 7 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Talpa
- Nuimama valymo priemonės talpa
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Motociklai ir motoroleriai
Priedai
Valymo priemonės
K 3 Power Control Home atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.