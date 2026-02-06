Aukšto slėgio plovykla K 2 Premium Car
Itin kompaktiškas, lengvai transportuojamas ir laikomas: K 2 Premium Car aukšto slėgio plovimo įrenginys idealiai tinka lengvesniems nešvarumams namuose plauti. Į komplektą įeina automobilių valymo rinkinys „Car Cleaning Kit“.
K 2 Premium aukšto slėgio plovimo įrenginys su vienos padėties purškimo antgaliu ir purvo valymo antgaliu su besisukančia taškine srove yra idealus sprendimas retkarčiais atliekamoms valymo užduotims jūsų namuose. Dėl sklandžiai riedančių ratukų "K 2 Premium Car" aukšto slėgio plovimo įrenginį lengva transportuoti ten, kur reikia. Papildomo patogumo suteikia "Quick Connect" sistema. Visus komplektuojamus priedus galima lengvai laikyti pačiame K 2 Premium aukšto slėgio plovimo įrenginyje.
Savybės ir privalumai
Švarus laikymasLaikykite žarną, purškimo antgalius, pistoletą ir elektros laidą taupydami vietą ir tvarkingai.
Dideli ratukaiSaugu ir patogu transportuoti net ir per grubius paviršius, pavyzdžiui, sodo takelius. Lengva manevruoti.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų. Komfortiškas plovimo priemonės panaudojimas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Vandens srautas (l/h)
|max. 360
|Našumas (m²/h)
|20
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,4
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|242 x 285 x 790
Komplektacija
- Rinkinys automobiliui: Plovimo šepetys, putų antgalis, automobilinis šampūnas 0.5l
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
- Vienos padėties purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 4 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Putų antgalis
- Integruotas vandens filtras
Videos
Pritaikymo sritys
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Sodo technika ir įrankiai
- Terasos
- Nedideli automobiliai
- Motociklai ir motoroleriai
- Dviračiai
Priedai
Valymo priemonės
K 2 Premium Car atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.