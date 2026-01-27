Aukšto slėgio plovykla K 3 Classic Car
Dar įspūdingiau valo nedidelius nešvarumus: kompaktiškas ir užimantis nedaug vietos aukšto slėgio plovimo įrenginys K 3 Classic Car su teleskopine rankena ypač efektyviai valo automobilius.
Kompaktiškas dizainas ir didelė aukšto slėgio plovimo įrenginio galia: K 3 Classic Car įspūdingas visais atžvilgiais. Dėl papildomo automobilio valymo rinkinio transporto priemonės valymas tampa efektyvesnis. Jį sudaro 500 ml automobilių šampūno, plovimo šepetys šalinantis purvo plėvelę ir putų purkštuvas, kuriuo purškiamos standžios putos ir užtikrinama didžiausia purvo tirpinimo galia. Dėl aliumininės teleskopinės rankenos įrenginį galima sandėliuoti taupant vietą, be to, jis yra itin mobilus ir lankstus. Su greito prijungimo „Quick Connect“ purškimo pistoletu, 6 m ilgio aukšto slėgio žarna, „Vario Power“ purkštuvu, purvo valymo antgaliu ir vandens filtru, K 3 Classic Car puikiai tinka nereguliariam sodo baldų, sodo įrankių, dviračių ir kitų, aplink namus esančių nešvarumų valymui. Ploto našumas - 25 m²/h.
Savybės ir privalumai
Žarnos laikymas ant priekinio laikiklioŽarna gali būti patogiai pakabinta ant ant priekinio laikiklio.
Teleskopinė rankenaTeleskopinę aliuminio rankeną galima prailginti transportuojant ir vėl sustumti, kol įrenginys sandėliuojamas.
Ploviklio naudojimasValymo priemonės siurbimo žarna Kärcher plovimo priemonės padidina efektyvumą ir tausoja bei apsaugo valomus paviršius.
Integruotas priedų saugojimas ant įrenginio
- Purškimo antgaliai visada lengvai pasiekiami ir viską galima kompaktiškai sandėliuoti ant įrenginio, kai valymo darbai yra baigti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Vandens srautas (l/h)
|380
|Našumas (m²/h)
|25
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,6
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|264 x 256 x 450
Komplektacija
- Rinkinys automobiliui: Plovimo šepetys, putų antgalis, automobilinis šampūnas 0.5l
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 6 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimas
- Teleskopinė rankena
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Motociklai ir motoroleriai
Priedai
Valymo priemonės
K 3 Classic Car atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.