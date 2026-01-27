Aukšto slėgio plovykla K 2 horizontal
„Kärcher K 2 Horizontal“ yra puikus aukšto slėgio plovimo Įrenginys, tinkantis naudoti retkarčiais ir pašalinti nedidelį nešvarumą. Jis yra kompaktiškas ir lengvas, todėl jį lengva laikyti ir transportuoti.
„Kärcher K 2 Horizontal“ yra kompaktiškas ir lengvas aukšto slėgio plovimo įrenginys, kuris puikiai tinka nedideliems nešvarumams pašalinti nuo įvairių paviršių, įskaitant transporto priemones, sodo įrankius ir lauko baldus. Įrenginys turi plokščią purškimo antgalį, kuris užtikrina tikslų valymą ant išlenktų paviršių. Dėl mažo svorio ir integruotos nešimo rankenos jį lengva transportuoti. „Quick Connect“ sistema leidžia lengvai prijungti ir atjungti aukšto slėgio žarną. Purškimo pistoletą ir purškimo antgalį galima patogiai laikyti ant paties įrenginio.
Savybės ir privalumai
Itin kompaktiškas, mažai vietos užimantis įrenginysPaprastam, vietą taupančiam laikymui, net ir mažose erdvėse. Galima nešti viena ranka.
Integruota ploviklio siurbimo žarnaPatogus ir paprastas valymo priemonės naudojimas. Kärcher plovimo priemonės(galima įsigyti papildomai) ne tik apsaugo ir prižiūri valomą paviršių, bet ir užtikrina efektyvius bei ilgalaikius valymo rezultatus.
Švarus laikymasLaikykite žarną, purškimo antgalius, pistoletą ir elektros laidą taupydami vietą ir tvarkingai.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
- Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar)
|20 - max. 110
|Vandens srautas (l/h)
|max. 360
|Našumas (m²/h)
|20
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (W)
|1400
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|380 x 197 x 248
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
- Vienos padėties purškimo antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 3 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
- Integruotas vandens filtras
- Elektros laido saugojimas
Priedai
Valymo priemonės
K 2 horizontal atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.