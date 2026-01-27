Aukšto slėgio plovykla K 3 Classic
K 3 Classic su teleskopine rankena ypač efektyviai valo nedidelius nešvarumus lauko teritorijoje. Be to, jis itin kompaktiškas, jį lengva transportuoti ir sandėliuoti.
Nepaisant kompaktiškų proporcijų, K 3 Classic vis tiek pasižymi didele aukšto slėgio plovimo įrenginio galia. Be to, dėl aliumininės teleskopinės rankenos jį galima sandėliuoti taupant vietą. Jis taip yra labai mobilus ir lankstus. Su greito prijungimo „Quick Connect“ purškimo pistoletu, 6 m ilgio aukšto slėgio žarna, „Vario Power“ purkštuvu, purvo valymo antgaliu ir vandens filtru, K 3 Classic puikiai tinka nereguliariam sodo baldų, sodo įrankių, dviračių ir kitų, aplink namus esančių nešvarumų valymui. Ploto našumas - 25 m²/h.
Savybės ir privalumai
Žarnos laikymas ant priekinio laikiklioŽarna gali būti patogiai pakabinta ant ant priekinio laikiklio.
Teleskopinė rankenaTeleskopinę aliuminio rankeną galima prailginti transportuojant ir vėl sustumti, kol įrenginys sandėliuojamas.
Ploviklio naudojimasValymo priemonės siurbimo žarna Kärcher plovimo priemonės padidina efektyvumą ir tausoja bei apsaugo valomus paviršius.
Integruotas priedų saugojimas ant įrenginio
- Purškimo antgaliai visada lengvai pasiekiami ir viską galima kompaktiškai sandėliuoti ant įrenginio, kai valymo darbai yra baigti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Vandens srautas (l/h)
|380
|Našumas (m²/h)
|25
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,6
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|264 x 256 x 450
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 6 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
- Teleskopinė rankena
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Motociklai ir motoroleriai
Priedai
Valymo priemonės
K 3 Classic atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.