Aukšto slėgio plovykla K 3 Horizontal Plus
Visada galite pasikliauti aukšto slėgio plovimo įrenginiu K 3 Horizontal: Šis nedidelis, vietą taupantis pagalbininkas puikiai tinka valyti nešvarumus nuo nedidelių sodo paviršių, terasų, sodo baldų ir automobilių.
Naudojant mažą ir vietą taupantį aukšto slėgio plovimo įrenginį K 3, nešvarumai liks praeityje. Dėl keturių metrų ilgio aukšto slėgio žarnos plovimo įrenginys puikiai tinka nereguliariam naudojimui namuose ir suteikia spindesio nedideliems sodo ir kiemo paviršiams, taip pat sodo baldams ir net transporto priemonėms. Dėl „Vario Power“ purkštuvo (VPS) vandens slėgį galima lengvai reguliuoti paprastu sukamuoju judesiu, priklausomai nuo valomo paviršiaus. Purvo valymo antgalis su besisukančia taškine purkštuko srove pašalina net labiausiai įsisenėjusius nešvarumus, o siurblį saugo vandens filtras – kas užtikrina ilgą tarnavimo laiką. Dėl nedidelio svorio ir praktiškos integruotos nešimo rankenos K3 Horizontal galima lengvai transportuoti ten, kur reikia. Kad būtų dar patogiau, greitojo prijungimo sistema „Quick Connect“ leidžia lengvai prijungti ir atjungti aukšto slėgio žarną nuo prietaiso ir pistoleto. Visus komplektuojamus priedus galima lengvai laikyti ant paties K 3 Horizontal įrenginio.
Savybės ir privalumai
Itin kompaktiškas, mažai vietos užimantis įrenginysPaprastam, vietą taupančiam laikymui, net ir mažose erdvėse. Galima nešti viena ranka.
Integruota ploviklio siurbimo žarnaPatogus ir paprastas valymo priemonės naudojimas. Kärcher plovimo priemonės(galima įsigyti papildomai) ne tik apsaugo ir prižiūri valomą paviršių, bet ir užtikrina efektyvius bei ilgalaikius valymo rezultatus.
Švarus laikymasLaikykite žarną, purškimo antgalius, pistoletą ir elektros laidą taupydami vietą ir tvarkingai.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
- Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Puikiai suderinami priedai
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar)
|20 - max. 120
|Vandens srautas (l/h)
|max. 380
|Našumas (m²/h)
|25
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (W)
|1600
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|380 x 197 x 264
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 5 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
- Integruotas vandens filtras
- Elektros laido saugojimas
