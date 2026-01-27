Aukšto slėgio plovykla K 2 OPP Car
Aukšto slėgio plovimo įrenginys „K 2 Universal Edition“ skirtas patikimai pašalinti nedidelį purvą nuo automobilių ir aplink namus esančių užterštų paviršių.
Nesvarbu, ar tai nešvari transporto priemonė, laipteliai ar sodo įrankiai, „K 2 Universal Edition“ aukšto slėgio plovimo įrenginio dėka, jie blizgės kaip nauji. Mažas prietaisas idealiai tinka atlikti kasdieninius valymo darbus namuose ir kieme. Dar niekada nebuvo taip paprasta pašalinti nešvarumus. Valant automobilį putų purkštukas, automobilio šampūnas (0,5 litro) ir plovimo šepetys privers jį spindėti. Dėl mažo svorio ir įmontuotos patogios rankenos nešiotis „K 2 Universal Edition“ įrenginį galite lengvai transportuoti ten, kur jums reikia. „Quick Connect“ sistema suteikia papildomą patogumą, nes greitas jungimas leidžia lengvai prijungti trijų metrų ilgio aukšto slėgio žarną ir atjungti bei pistoletą. Visus pridedamus priedus galima laikyti „K 2 Universal Edition“ įrenginyje. Tai padaryti leidžia patogūs prietaiso laikikliai - maitinimo laidą galima laikyti integruotoje kabelio angoje.
Savybės ir privalumai
Integruotas laido lizdasMaitinimo laidas laikomas tvarkingai ir taupant vietą.
Patogi priedų talpyklaAukšto slėgio žarna, purškimo antgalis ir purškimo pistoletas gali būti paprastai uždedami ant įrenginio.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.Aukšto slėgio žarna gali būti greitai prijungta / atjungta nuo įrenginio ir purškimo pistoleto.
Kompaktiškas ir lengvas
- Įrenginį lengva nešti ir transportuoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|110 / 11
|Vandens srautas (l/h)
|max. 360
|Našumas (m²/h)
|20
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,4
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|182 x 280 x 390
Komplektacija
- Rinkinys automobiliui: Plovimo šepetys, putų antgalis, automobilinis šampūnas 0.5l
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
- Vienos padėties purškimo antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 3 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Integruotas vandens filtras
Videos
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
Priedai
Valymo priemonės
K 2 OPP Car atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.