Aukšto slėgio plovykla K 2 Power Control Car & Home
Su konsultantu „Home & Garden“ aplikacijoje: Karcher K2 Power Control aukšto slėgio įrenginys skirtas lauko įrankių, baldų, bei dviračių priežiūrai.
Aplikacija "Home&Garden" išmaniajame įrenginyje paverčia kiekvieną aukšto slėgio įrenginio naujotoją į valymo ekspertą, tai padeda pasiekti dar įspūdingesnių rezultatų su Karcher K2 Power Control aukšto slėgio įrenginio pagalba. Dėl aplikacijoje integruoto konsultanto įrenginio naudotojui suteikiama praktinių patarimų ir gudrybių kurie padės kiekvienoje valymo situacijoje. Aplikacija suteikia visapusišką aptarnavimą vartotojui - įskaitant ir suteikiamą informaciją įrenginyje, bei nuorodą į Karcher service portalą. Įrenginys komplekte kartu su aukšto slėgio pistoletu, dviemis purškimo ietimis ir "Quick Connect" jungtimi.Slėgio lygį galima nustatyti tiesiai ant „Click Vario Power“ purškimo antgalio – kad maksimaliai įvykdytumėte kiekvieną valymo užduotį.Įrenginys taip pat turi reguliuojamo aukščio teleskopinę rankeną patogiam transportavimui ir sandėliavimui, siurbimo žarną, patogiam ploviklių naudojimui, priedų laikiklius, aukšto slėgio pistoletą, laidą bei 5 metrų ilgio žarną.
Savybės ir privalumai
Home & Garden mobili programėlėKärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu. Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų. Išsamus servisas – visa informacija apie įrenginį, jo panaudojimą ir priežiūrą,
Puškimo pistoletas ir purškimo antgaliai su „Quick Connect“ greitąja jungtimiLengvas pritvirtinimas ir pasukimas – galimi du skirtingi purškimo antgaliai. Optimalaus slėgio nustatymas – galima pasirinkti tris slėgio ir vieną ploviklio nustatymą. Lengvas valdymas – simboliai ant purškimo antgalių rodo pasirinktus nustatymus.
Reguliuojamo aukščio teleskopinė rankenaPatogiam traukimo aukščiui. Visiškai sustumiama patogiam sandėliavimui.
Integruota siurbimo žarna
- Greitam ir patogiam ploviklių naudojimui su aukšto slėgio plovimo įrenginiais.
- Galima naudoti be komplikacijų. Siurbimo žarna, skirta plovikliams naudoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Vandens srautas (l/h)
|max. 360
|Našumas (m²/h)
|20
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,4
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|246 x 280 x 586
Komplektacija
- Rinkinys namams: T 1 terasų antgalis, akmens paviršių valymo priemonė 0.5l
- Rinkinys automobiliui: Plovimo šepetys, putų antgalis, automobilinis šampūnas 0.5l
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 135 Q
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 5 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimas
- Teleskopinė rankena
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
Priedai
Valymo priemonės
K 2 Power Control Car & Home atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.