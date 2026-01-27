Akumuliatorinis aukšto slėgio įrenginys K 2 Battery
K 2 Battery akumuliatorinis aukšto slėgio įrenginys idealiai tinka daugeliui valymo užduočių ir nereikalauja elektros tinklo maitinimo. 36 V keičiamą bateriją ir įkroviklį galima įsigyti atskirai.
Puikūs rezultatai net ir be elektros: akumuliatorinis plovimo įrenginys daugybei valymo užduočių, tokių kaip mažų automobilių, valčių, sodo baldų, šiukšliadėžių plovimui namų aplinkoje. Standartinis, padidinto slėgio ir plovimo priemonės režimai leidžia vartotojui atlikti skirtingas valymo užduotis su tinkamu slėgiu. Kai valote, aukšto slėgio pistoleto analoginiame ekrane visada bus rodomas pasirinktas režimas. Atskiri slėgio lygiai nustatomi tiesiog perjungiant purškimo antgalį. Prietaisas suderinamas su 36 V / 5,0 Ah ličio jonų keičiama baterija iš 36 V „Kärcher Battery Power“ platformos. Akumuliatorių ir akumuliatoriaus įkroviklį galima įsigyti atskirai kaip papildomus priedus. „Kärcher“ įsiurbimo žarna taip pat gali būti prijungta vandeniui imti iš alternatyvių vandens šaltinių.
Savybės ir privalumai
36 V Karcher „Battery Power“ keičiamas akumuliatoriusRealaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą. Tinka visiems įrenginiams iš 36 V „Battery Power“ akumuliatorinių įrenginių platformos. Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
Aukšto slėgio pistoletas su slėgio lygio ekranuSkirtingi purškimo antgaliai užtikrina tris skirtingus slėgio lygius optimaliems paviršių rezultatams. Indikatorius ant aukšto slėgio pistoleto leidžia lengvai kontroliuoti pasirenkamą slėgio lygį.
Vandens siurbimasTinka su Kärcher siurbimo žarnomis. Siurbimo žarna perkama atskirai.
Ploviklio naudojimas
- Valymo priemonės siurbimo žarna
- Kärcher plovimo priemonės padidina efektyvumą ir tausoja bei apsaugo valomus paviršius.
Integruotas priedų laikiklis
- Žarna, purškimo antgaliai ir pistoletas saugomi švariai ir kompaktiškai.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
- Greitas ir paprastas žarnos nuėmimas ir sujungimas su įrenginiu ir purškimo pistoletu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Vandens slėgis (bar)
|max. 110
|Slėgio lygis
|Aukštas slėgis
|Vandens srautas (l/h)
|340
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|14
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|245 x 303 x 629
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q, Extended
- Vienos padėties purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 4 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Sodo technika ir įrankiai
- Terasos
- Nedideli automobiliai
- Motociklai ir motoroleriai
- Dviračiai
- Valtys
- Šiukšliadėžės
- Lauko žaislai
