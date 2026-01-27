Aukšto slėgio plovykla K 3 Compact
Kompaktiško dydžio ir lengvai transportuojamas - K 3 Compact aušto slėgio plovimo įrenginys, skirtas lengvam purvo pašaliniui. 25 m² / h ploto našumas.
Kompaktiškas K 3 Compact yra aukšto slėgio valymo įrenginys. Aliuminė teleskopinė rankena užtikrina mobilumą ir patogumą laikant įrenginį Integruotas Quick Connect purškimo pistoletas, 6 m aukšto slėgio žarna, Vario Power purkštukas, Dirt Blaster ir vandens filtras, K 3 Compact puikiai tinka pašalinti nešvarumus nuo sodo baldų, dviračių bei namų aplinkoje. Ploto našumas yra 25 m² / h.
Savybės ir privalumai
Kompaktiškas ir lengvas įrenginysPaprasta transportuoti, kompaktiškas sandėliavimas.
Teleskopinė rankenaTeleskopinę aliuminio rankeną galima prailginti transportuojant ir vėl sustumti, kol įrenginys sandėliuojamas.
Ploviklio naudojimasValymo priemonės siurbimo žarna Kärcher plovimo priemonės padidina efektyvumą ir tausoja bei apsaugo valomus paviršius.
Integruotas priedų saugojimas ant įrenginio
- Purškimo antgaliai visada lengvai pasiekiami ir viską galima kompaktiškai sandėliuoti ant įrenginio, kai valymo darbai yra baigti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Vandens srautas (l/h)
|380
|Našumas (m²/h)
|25
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,6
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|264 x 256 x 450
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 6 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
- Teleskopinė rankena
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
Priedai
Valymo priemonės
K 3 Compact atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.