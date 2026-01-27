Aukšto slėgio plovykla K 3 Compact

Kompaktiško dydžio ir lengvai transportuojamas - K 3 Compact aušto slėgio plovimo įrenginys, skirtas lengvam purvo pašaliniui. 25 m² / h ploto našumas.

Kompaktiškas K 3 Compact yra aukšto slėgio valymo įrenginys. Aliuminė teleskopinė rankena užtikrina mobilumą ir patogumą laikant įrenginį Integruotas Quick Connect purškimo pistoletas, 6 m aukšto slėgio žarna, Vario Power purkštukas, Dirt Blaster ir vandens filtras, K 3 Compact puikiai tinka pašalinti nešvarumus nuo sodo baldų, dviračių bei namų aplinkoje. Ploto našumas yra 25 m² / h.

Savybės ir privalumai
Kompaktiškas ir lengvas įrenginys
Kompaktiškas ir lengvas įrenginys
Paprasta transportuoti, kompaktiškas sandėliavimas.
Teleskopinė rankena
Teleskopinė rankena
Teleskopinę aliuminio rankeną galima prailginti transportuojant ir vėl sustumti, kol įrenginys sandėliuojamas.
Ploviklio naudojimas
Ploviklio naudojimas
Valymo priemonės siurbimo žarna Kärcher plovimo priemonės padidina efektyvumą ir tausoja bei apsaugo valomus paviršius.
Integruotas priedų saugojimas ant įrenginio
  • Purškimo antgaliai visada lengvai pasiekiami ir viską galima kompaktiškai sandėliuoti ant įrenginio, kai valymo darbai yra baigti.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Įtampa (V) 220 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Vandens slėgis (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Vandens srautas (l/h) 380
Našumas (m²/h) 25
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 40
Galingumas (kW) 1,6
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 4,2
Svoris (su pakuote) (kg) 6
Matmenys (I x P x A) (mm) 264 x 256 x 450

Komplektacija

  • Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
  • Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
  • Rotacinis antgalis
  • Aukšto slėgio žarna: 6 m
  • Jungtis sodo žarnai 3/4"

Įranga

  • Prijungimo sistema Quick Connect
  • Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
  • Teleskopinė rankena
  • Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
  • Dviračiai
  • Sodo technika ir įrankiai
  • Sodo/terasos/balkono baldai
Priedai
Valymo priemonės
K 3 Compact atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.