Aukšto slėgio plovykla K 2 Classic Car
Itin kompaktiškas, lengvai transportuojamas ir laikomas: K 2 Classic Car aukšto slėgio plovimo įrenginys idealiai tinka lengvesniems nešvarumams namuose plauti. Į komplektą įeina automobilių valymo rinkinys „Car Cleaning Kit“.
Kompaktiškas dizainas ir efektyvi (valymo) galia: K 2 Classic Car yra lengvai valdomas, mobilus ir lankstus, tačiau pasižymi didele aukšto slėgio plovimo įrenginio galia. Taupant vietą prietaisą galima patogiai laikyti beveik bet kur ir bet kuriuo metu, o aukšto slėgio žarną galima patogiai laikyti ant įrenginio priekinės dalies. Automobilio valymo rinkinyje yra plovimo šepetys, skirtas efektyviai pašalinti purvo plėvelę nuo automobilio, taip pat putų purškimo antgalis ir automobilių šampūnas (500 ml). Įrenginį sudaro greitojo prijungimo „Quick Connect“ purškimo pistoletas, 3 m ilgio aukšto slėgio žarna, vienos srovės purškimo antgalis, purvo valymo antgalis ir vandens filtras. Dėl to K 2 Classic Car idealiai tinka nereguliariam nedaug užterštų sodo baldų, sodo įrankių, dviračių bei kitų namų apyvokos daiktų valymui. Ploto našumas - 20 m²/h.
Savybės ir privalumai
Žarnos laikymas ant priekinio laikiklioŽarna gali būti patogiai pakabinta ant ant priekinio laikiklio.
Patogu laikyti rankojeĮrenginį lengva transportuoti. Kai transportavimo rankena nereikalinga, ji gali būti sustumiama.
Easy ConnectGreitas ir paprastas žarnos nuėmimas ir sujungimas su įrenginiu ir purškimo pistoletu.
Integruotas priedų saugojimas ant įrenginio
- Purškimo antgaliai visada lengvai pasiekiami ir viską galima kompaktiškai sandėliuoti ant įrenginio, kai valymo darbai yra baigti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maitinimas (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Vandens srautas (l/h)
|max. 360
|Našumas (m²/h)
|20
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,4
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|178 x 219 x 415
Komplektacija
- Rinkinys automobiliui: Plovimo šepetys, putų antgalis, automobilinis šampūnas 0.5l
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
- Vienos padėties purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 3 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimas
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Nedideli automobiliai
