Aukšto slėgio plovykla K Mini Plus
Mažiausias Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginys akimirksniu pašalina nešvarumus, jį lengva transportuoti ir laikyti. Žarnų komplekto dėka, paruoštas naudoti iškarto.
Kompaktiškas ir lengvas: K Mini Plus yra mažiausias Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginys. Dėl kompaktiško dydžio ir mažo svorio jį patogu transportuoti ir laikyti. Mažos energijos sąnaudos puikiai tiks greitai ir efektyviai valyti balkonus, sodo ir terasos baldus, dviračius ir plauti mažus automobilius. Jo valdymas yra intuityvus: purškimo pistoletą, ietį ir Vario Power purškimo antgalį paprasta surinkti vos keliais žingsniais. Lengvai ir greitai prijunkite aukšto slėgio žarną ir pistoletą naudodami Quick Connect sistemą. Penkių metrų ypač plona PremiumFlex aukšto slėgio žarna apsaugo nuo mazgų susidarymo ir suteikia maksimalų lankstumą bei judėjimo laisvę valant. Nuimamas priedų laikiklis leidžia tinkamai laikyti visus priedus. Dėl žarnų komplekto su 6 metrų ilgio sodo žarna, 2 universaliomis žarnų jungtimis (viena su Aqua Stop apsauga) ir čiaupo adapteriu, skirtu žarnos vidaus jungiamosioms jungtims, K Mini Plus yra paruoštas naudoti iš karto. Žarnų rinkinį galima laikyti atskirame priedų krepšyje.
Savybės ir privalumai
Kompaktiškas ir lengvas įrenginysGalima laikyti viduje ir lauke. Lengva transportuoti lanksčiam valymui.
Nuimamas priedų laikiklisPatogus ir vietą taupantis priedų saugojimas.
Itin plona PremiumFlex aukšto slėgio žarnaSuvyniokite ir išvyniokite aukšto slėgio žarną be jokių mazgų. Maksimalus lankstumas valant
Laido saugojimo talpa
- Greitai ir lengvai suvyniokite ir išvyniokite maitinimo laidą.
- Maitinimo laidaspatogiai laikomas aplink įrenginio stovą.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
- Greitas ir paprastas žarnos nuėmimas ir sujungimas su įrenginiu ir purškimo pistoletu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Vandens srautas (l/h)
|max. 360
|Našumas (m²/h)
|20
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (W)
|1400
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|278 x 233 x 296
Komplektacija
- Purškimo antgalio prailginimas
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 110 Q Short
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 5 m, PremiumFlex
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
- Čiaupo jungčių komplektas (naudojimui viduje ir lauke)
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Integruotas vandens filtras
- Elektros laido saugojimas
Videos
Priedai
Valymo priemonės
K Mini Plus atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.