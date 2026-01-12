Aukšto slėgio plovykla K 2 Power Control
Kärcher K 2 Power Control – išmanus aukšto slėgio plovimo įrenginys, skirtas dviračiams, sodo baldams bei įrankiams plauti. Su įrenginio pritaikymo konsultantu išmanioje programėlėje.
Tapkite valymo ekspertu naudodami „Kärcher Home & Garden“ mobilią aplikaciją. Kartu su aukšto slėgio plovimo įrenginiu Kärcher K 2 Power Control galite pasiekti geriausius valymo rezultatus. Aplikacijoje yra itegruotas programos konsultantas, kuris vartotojui suteiks praktinių patarimų ir gudrybių kiekvieną valymo užduotį atlikti tobulai. Aplikacijoje rasite išsamią informaciją apie įrenginį ir greitą prieigą į „Kärcher Service“ puslapį. Aukšto slėgio įrenginys yra komplektuojamas su aukšto slėgio pistoletu ir dviem purškimo antgaliais su „Quick Connect“ adapteriu. Slėgio lygį galima nustatyti tiesiai ant „Click Vario Power“ purškimo antgalio – kad maksimaliai valdytumėte kiekvieną valymo užduotį. Įrenginys taip pat turi reguliuojamo aukščio teleskopinę rankeną patogiam transportavimui ir sandėliavimui, siurbimo žarną, kad būtų galima lengvai naudoti ploviklius, priedų laikiklius, aukšto slėgio pistoletą, laidą bei 5 metrų žarną.
Savybės ir privalumai
Home & Garden mobili programėlėKärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu. Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų. Išsamus servisas – visa informacija apie įrenginį, jo panaudojimą ir priežiūrą,
Puškimo pistoletas ir purškimo antgaliai su „Quick Connect“ greitąja jungtimiLengvas pritvirtinimas ir pasukimas – galimi du skirtingi purškimo antgaliai. Optimalaus slėgio nustatymas – galima pasirinkti tris slėgio ir vieną ploviklio nustatymą. Lengvas valdymas – simboliai ant purškimo antgalių rodo pasirinktus nustatymus.
Reguliuojamo aukščio teleskopinė rankenaPatogiam traukimo aukščiui. Visiškai sustumiama patogiam sandėliavimui.
Integruota siurbimo žarna
- Greitam ir patogiam ploviklių naudojimui su aukšto slėgio plovimo įrenginiais.
- Galima naudoti be komplikacijų. Siurbimo žarna, skirta plovikliams naudoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maitinimas (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Vandens srautas (l/h)
|max. 360
|Našumas (m²/h)
|20
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,4
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|246 x 280 x 586
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Vario Power purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 5 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimas
- Teleskopinė rankena
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Nedideli automobiliai
Priedai
Valymo priemonės
K 2 Power Control atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.