Aukšto slėgio plovykla K 2 Premium Power Control
K 2 „Premium Power Control“ slėgio plovimo įrenginys, skirtas nedideliam užterštumui pašalinti ir komplekte su talpa valymo priemonėms. Su išmaniajame įrenginyje integruotu konsultantu, kuriame gausu naudingų valymo patarimų.
Naudojant „Kärcher Home & Garden“ aplikaciją išmaniajame įrenginyje, „Kärcher K 2 Premium Power Control“ aukšto slėgio plovimo įrenginio pagalba pasiekiama dar geresnių valymo rezultatų. Aplikacijoje integruotas konsultantas, vartotojui pateikia praktinių patarimų ir gudrybių kiekvienai valymo užduočiai atlikti. Programa taip pat siūlo visapusišką naudojimo informaciją vartotojui, įskaitant informaciją apie įrenginį, aplikaciją ir prieigą į „Kärcher Service“ portalą. Įrenginyje yra aukšto slėgio pistoletas ir 2 purkštukai su „Quick Connect“ adapteriu. Slėgio lygį galima nustatyti tiesiai ant „Click Vario Power“ purkštuvo - kad maksimaliai įvykdytumėte kiekvieną valymo užduotį. Įrenginyje taip pat yra reguliuojamo aukščio teleskopinė rankena patogiam transportavimui ir laikymui. Nuimamą ploviklio talpą patogu švariai užpildyti. Komplekte kartu su praktiškais priedais, aukšto slėgio pistoletu ir laidu. „K 2 Premium Power Control“ puikiai tinka valyti dviračius, sodo įrankius ar sodo baldus.
Savybės ir privalumai
Home & Garden mobili programėlėKärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu. Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų. Išsamus servisas – visa informacija apie įrenginį, jo panaudojimą ir priežiūrą,
Puškimo pistoletas ir purškimo antgaliai su „Quick Connect“ greitąja jungtimiLengvas pritvirtinimas ir pasukimas – galimi du skirtingi purškimo antgaliai. Optimalaus slėgio nustatymas – galima pasirinkti tris slėgio ir vieną ploviklio nustatymą. Lengvas valdymas – simboliai ant purškimo antgalių rodo pasirinktus nustatymus.
Reguliuojamo aukščio teleskopinė rankenaPatogiam traukimo aukščiui. Visiškai sustumiama patogiam sandėliavimui.
Valymo sprendimas su talpa
- Švaru ir patogu – ploviklio baką galima išimti užpildymui.
- Praktiška valymo priemonės talpa supaprastina valymo priemonių naudojimą.
- Kärcher plovimo priemonės padidina efektyvumą ir tausoja bei apsaugo valomus paviršius.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maitinimas (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Vandens srautas (l/h)
|max. 360
|Našumas (m²/h)
|20
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,4
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|246 x 280 x 586
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Vario Power purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 7 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Talpa
- Teleskopinė rankena
- Integruotas vandens filtras
Priedai
Valymo priemonės
K 2 Premium Power Control atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.