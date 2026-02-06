Aukšto slėgio plovykla K 2 Premium Horizontal VPS Home

„K 2 Premium Horizontal VPS Home“ aukšto slėgio plovimo įrenginys idealiai tinka naudoti retkarčiais, kai reikia pašalinti nedidelius nešvarumus, pavyzdžiui, nuo dviračių, sodo įrankių ar lauko baldų. Komplekte yra „Home Kit“ rinkinys.

Šviesos greičiu: itin kompaktiškas, erdvę taupantis „K 2 Premium Horizontal VPS Home“ aukšto slėgio plovimo įrenginys akimirksniu pašalina nešvarumus nuo nedidelio ploto paviršių ir transporto priemonių, sodo įrankių bei lauko baldų. Įrenginys idealiai tinka bet kokiems nedažnai pasitaikantiems namų ir sodo įrangos valymo darbams. Naudojant „Vario Power“ purškimo antgalį, vandens slėgį galima lengvai reguliuoti paprastu sukamuoju judesiu atsižvelgiant į valomą paviršių. Dėl mažo svorio ir praktiškos integruotos nešiojimo rankenos galite nesunkiai perkelti „K 2 Premium Horizontal VPS Home“ ten, kur reikia. Komplekte yra „Home Kit“ rinkinys, kurį sudaro T 1 paviršių valytuvas ir 500 ml terasų valiklis, kurie padės nuvalyti didesnius plotus, kartu saugodami nuo vandens taškymosi. „Quick Connect“ sistema dar labiau palengvina darbą: 4 m aukšto slėgio žarną prie įrenginio ir purškimo pistoleto prijungsite ir atjungsite tiesiog vienu spragtelėjimu. Purškimo pistoletą ir purškimo antgalį galima patogiai laikyti ant paties įrenginio. Išmanusis sprendimas suteikia galimybę apvynioti kabelį aplink įrenginio pagrindą.

Savybės ir privalumai
Aukšto slėgio plovykla K 2 Premium Horizontal VPS Home: Itin kompaktiškas, mažai vietos užimantis įrenginys
Itin kompaktiškas, mažai vietos užimantis įrenginys
Paprastam, vietą taupančiam laikymui, net ir mažose erdvėse. Galima nešti viena ranka.
Aukšto slėgio plovykla K 2 Premium Horizontal VPS Home: Integruota ploviklio siurbimo žarna
Integruota ploviklio siurbimo žarna
Patogus ir paprastas valymo priemonės naudojimas. Kärcher plovimo priemonės(galima įsigyti papildomai) ne tik apsaugo ir prižiūri valomą paviršių, bet ir užtikrina efektyvius bei ilgalaikius valymo rezultatus.
Aukšto slėgio plovykla K 2 Premium Horizontal VPS Home: Švarus laikymas
Švarus laikymas
Laikykite žarną, purškimo antgalius, pistoletą ir elektros laidą taupydami vietą ir tvarkingai.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
  • Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 1
Įtampa (V) 220 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Vandens slėgis ( /bar) 20 / max. 110
Vandens srautas (l/h) max. 360
Našumas (m²/h) 20
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 40
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 3,5
Svoris (su pakuote) (kg) 7,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 380 x 197 x 264

Komplektacija

  • Rinkinys namams: T 1 terasų antgalis, akmens paviršių valymo priemonė 0.5l
  • Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
  • Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
  • Rotacinis antgalis
  • Aukšto slėgio žarna: 4 m
  • Jungtis sodo žarnai 3/4"

Įranga

  • Prijungimo sistema Quick Connect
  • Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
  • Integruotas vandens filtras
  • Elektros laido saugojimas
Aukšto slėgio plovykla K 2 Premium Horizontal VPS Home
Aukšto slėgio plovykla K 2 Premium Horizontal VPS Home
Priedai
Valymo priemonės
K 2 Premium Horizontal VPS Home atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.