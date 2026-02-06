Aukšto slėgio plovykla K 2 Premium Horizontal VPS Home
„K 2 Premium Horizontal VPS Home“ aukšto slėgio plovimo įrenginys idealiai tinka naudoti retkarčiais, kai reikia pašalinti nedidelius nešvarumus, pavyzdžiui, nuo dviračių, sodo įrankių ar lauko baldų. Komplekte yra „Home Kit“ rinkinys.
Šviesos greičiu: itin kompaktiškas, erdvę taupantis „K 2 Premium Horizontal VPS Home“ aukšto slėgio plovimo įrenginys akimirksniu pašalina nešvarumus nuo nedidelio ploto paviršių ir transporto priemonių, sodo įrankių bei lauko baldų. Įrenginys idealiai tinka bet kokiems nedažnai pasitaikantiems namų ir sodo įrangos valymo darbams. Naudojant „Vario Power“ purškimo antgalį, vandens slėgį galima lengvai reguliuoti paprastu sukamuoju judesiu atsižvelgiant į valomą paviršių. Dėl mažo svorio ir praktiškos integruotos nešiojimo rankenos galite nesunkiai perkelti „K 2 Premium Horizontal VPS Home“ ten, kur reikia. Komplekte yra „Home Kit“ rinkinys, kurį sudaro T 1 paviršių valytuvas ir 500 ml terasų valiklis, kurie padės nuvalyti didesnius plotus, kartu saugodami nuo vandens taškymosi. „Quick Connect“ sistema dar labiau palengvina darbą: 4 m aukšto slėgio žarną prie įrenginio ir purškimo pistoleto prijungsite ir atjungsite tiesiog vienu spragtelėjimu. Purškimo pistoletą ir purškimo antgalį galima patogiai laikyti ant paties įrenginio. Išmanusis sprendimas suteikia galimybę apvynioti kabelį aplink įrenginio pagrindą.
Savybės ir privalumai
Itin kompaktiškas, mažai vietos užimantis įrenginysPaprastam, vietą taupančiam laikymui, net ir mažose erdvėse. Galima nešti viena ranka.
Integruota ploviklio siurbimo žarnaPatogus ir paprastas valymo priemonės naudojimas. Kärcher plovimo priemonės(galima įsigyti papildomai) ne tik apsaugo ir prižiūri valomą paviršių, bet ir užtikrina efektyvius bei ilgalaikius valymo rezultatus.
Švarus laikymasLaikykite žarną, purškimo antgalius, pistoletą ir elektros laidą taupydami vietą ir tvarkingai.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
- Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis ( /bar)
|20 / max. 110
|Vandens srautas (l/h)
|max. 360
|Našumas (m²/h)
|20
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|380 x 197 x 264
Komplektacija
- Rinkinys namams: T 1 terasų antgalis, akmens paviršių valymo priemonė 0.5l
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 4 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
- Integruotas vandens filtras
- Elektros laido saugojimas
