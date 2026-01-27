Aukšto slėgio plovykla K 3 *EU
Visada galite pasikliauti K 3 aukšto slėgio plovimo įrenginiu: tai patikimas pagalbininkas, puikiai tinkamas lengviems nešvarumams pašalinti nuo mažesnių sodo paviršių ir terasų, sodo baldų, automobilių ir kt.
Su K 3 aukšto slėgio plovimo įrenginiu nešvarumai taps praeitimi. 6 metrų ilgio aukšto slėgio žarna suteikia patogų naudojimą namuose ir leidžia lengvai nuvalyti mažesnius sodo paviršius, terasas, sodo baldus bei automobilius, suteikiant jiems nepriekaištingą švarą. Vario Power purkštukas (VPS) leidžia lengvai reguliuoti vandens slėgį pagal paviršių paprasčiausiai jį pasukant. Purkštukas su besisukančiu tašku pašalina net ir įsisenėjusius nešvarumus, o vandens filtras apsaugo siurblį, užtikrindamas ilgaamžiškumą. Sklandžiai riedantys ratai leidžia patogiai transportuoti K 3 aukšto slėgio plovimo įrenginį ten, kur jo reikia.
Savybės ir privalumai
Integruota ploviklio siurbimo žarnaPatogus ir paprastas valymo priemonės naudojimas. Kärcher plovimo priemonės(galima įsigyti papildomai) ne tik apsaugo ir prižiūri valomą paviršių, bet ir užtikrina efektyvius bei ilgalaikius valymo rezultatus.
Švarus laikymasLaikykite žarną, purškimo antgalius, pistoletą ir elektros laidą taupydami vietą ir tvarkingai.
Dideli ratukaiSaugu ir patogu transportuoti net ir per grubius paviršius, pavyzdžiui, sodo takelius. Lengva manevruoti.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
- Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Vandens srautas (l/h)
|max. 380
|Našumas (m²/h)
|25
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,6
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|242 x 285 x 805
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 6 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Terasos
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Sodo technika ir įrankiai
- Automobiliai
- Motociklai ir motoroleriai
- Dviračiai
