Aukšto slėgio plovykla K 2 OJ
Aukšto slėgio plovimo įrenginys K 2 Universal Edition OJ, skirtas naudoti retkarčiais ir patikimai pašalina lengvus nešvarumus aplink namus.
Nesvarbu, ar tai nešvarios transporto priemonės, laipteliai, sodo įrankiai ar sodo baldai, K 2 Universal Edition OJ aukšto slėgio plovimo įrenginys nuplaus juos akimirksniu. Kompaktiškas įrenginys idealiai tinka atlikti bet kokius atsitiktinius valymo darbus namuose ir kieme. Plokščias purkštukas ant purškimo antgalio leidžia tiksliai nuvalyti įvairius paviršius. Dėl mažo svorio ir įmontuotos, patogios rankenos, galite lengvai gabenti K 2 Universal Edition OJ ten, kur jums reikia. „Quick Connect“ sistema suteikia papildomo patogumo, nes leidžia trijų metrų ilgio aukšto slėgio žarną greitai prijungti ir atjungti nuo prietaiso bei paleidimo pistoleto. Visus pridedamus priedus galima lengvai laikyti ant įrenginio. Net maitinimo laidą galima tvarkingai laikyti integruotame laido lizde.
Savybės ir privalumai
Integruotas laido lizdasMaitinimo laidas laikomas tvarkingai ir taupant vietą.
Patogi priedų talpyklaAukšto slėgio žarna, purškimo antgalis ir purškimo pistoletas gali būti paprastai uždedami ant įrenginio.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.Aukšto slėgio žarna gali būti greitai prijungta / atjungta nuo įrenginio ir purškimo pistoleto.
Kompaktiškas ir lengvas
- Įrenginį lengva nešti ir transportuoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|110 / 11
|Vandens srautas (l/h)
|max. 360
|Našumas (m²/h)
|20
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,4
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|182 x 280 x 390
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
- Vienos padėties purškimo antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 3 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
