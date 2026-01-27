Aukšto slėgio plovykla K 2 Premium FJ
Atsisveikinkite su nešvarumais: su „K 2 Premium FJ“ aukšto slėgio plovimo įrenginiu jūsų namų aplinka, sodo baldai ir mažesnio ploto sodo paviršiai atrodys nepriekaištingai. Komplekte yra putų antgalis.
Tegul purvas ant automobilių, laiptų, sodo įrankių ir lauko baldų taps praeitimi: „K 2 Premium FJ“ aukšto slėgio plovimo įrenginys, kurio komplekte yra daugiafunkcis purškimo antgalis ir rotacinis purškimo antgalis su taškiniu purkštuku, idealiai tinka rečiau pasitaikantiems namų ir sodo įrangos valymo darbams. Dėl stabilių ratų „K 2 Premium FJ“ lengva pervežti ten, kur reikia. „Quick Connect“ sistema suteikia papildomo patogumo, nes su ja ypač paprastai prijungsite ir atjungsite 4 m aukšto slėgio žarną nuo įrenginio bei purškimo pistoleto. Visus komplekte esančius priedus galima lengvai laikyti ant paties „K 2 Premium FJ“ įrenginio. Komplekte yra putų antgalis, kuris padės suformuoti kibias putas ir ištirpdyti nešvarumus maksimalia galia.
Savybės ir privalumai
Švarus laikymasLaikykite žarną, purškimo antgalius, pistoletą ir elektros laidą taupydami vietą ir tvarkingai.
Dideli ratukaiSaugu ir patogu transportuoti net ir per grubius paviršius, pavyzdžiui, sodo takelius. Lengva manevruoti.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maitinimas (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Vandens srautas (l/h)
|max. 360
|Našumas (m²/h)
|20
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,4
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|242 x 285 x 790
Komplektacija
- Putų antgalis: 0.3 l
- Valymo priemonė: Automobilis šampūnas (paruoštas naudojimui) RM 562
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
- Vienos padėties purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 4 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
- Integruotas vandens filtras
Priedai
Valymo priemonės
K 2 Premium FJ atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.