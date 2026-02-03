Aukšto slėgio plovykla K 3 Home
Visada galite pasikliauti K 3 Home aukšto slėgio plovimo įrenginiu: jis puikiai tinka lengviems nešvarumams pašalinti nuo mažesnių sodo paviršių ir terasų, sodo baldų, automobilių ir kt.
Su K 3 Home aukšto slėgio plovimo įrenginiu atsikratyti nešvarumų – lengviau nei kada nors! 6 metrų ilgio žarna pasiekia visas sunkiai prieinamas vietas, o namų valymo rinkinys užtikrina nepriekaištingą švarą be papildomo purškimo. Paprasta naudoti, efektyvus ir patikimas – tai idealus pasirinkimas jūsų namams. Dėl Vario Power purkštuko (VPS) vandens slėgį galima lengvai reguliuoti pagal paviršių paprasčiausiai jį pasukant. Purkštukas su besisukančiu tašku atlaisvina net ir sunkiausiai pašalinamus nešvarumus, o siurblį saugo vandens filtras – ilgam tarnavimo laikui. Sklandžiai riedantys ratai leidžia lengvai transportuoti K 3 Home aukšto slėgio plovimo įrenginį ten, kur jo reikia.
Savybės ir privalumai
Integruota ploviklio siurbimo žarnaPatogus ir paprastas valymo priemonės naudojimas. Kärcher plovimo priemonės(galima įsigyti papildomai) ne tik apsaugo ir prižiūri valomą paviršių, bet ir užtikrina efektyvius bei ilgalaikius valymo rezultatus.
Švarus laikymasLaikykite žarną, purškimo antgalius, pistoletą ir elektros laidą taupydami vietą ir tvarkingai.
Dideli ratukaiSaugu ir patogu transportuoti net ir per grubius paviršius, pavyzdžiui, sodo takelius. Lengva manevruoti.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
- Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Vandens srautas (l/h)
|max. 380
|Našumas (m²/h)
|25
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,6
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|242 x 285 x 805
Komplektacija
- Rinkinys namams: T 1 terasų antgalis, akmens paviršių valymo priemonė 0.5l
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 6 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Terasos
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Sodo technika ir įrankiai
- Automobiliai
- Motociklai ir motoroleriai
- Dviračiai
