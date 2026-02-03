Aukšto slėgio plovykla K 3 Home

Visada galite pasikliauti K 3 Home aukšto slėgio plovimo įrenginiu: jis puikiai tinka lengviems nešvarumams pašalinti nuo mažesnių sodo paviršių ir terasų, sodo baldų, automobilių ir kt.

Su K 3 Home aukšto slėgio plovimo įrenginiu atsikratyti nešvarumų – lengviau nei kada nors! 6 metrų ilgio žarna pasiekia visas sunkiai prieinamas vietas, o namų valymo rinkinys užtikrina nepriekaištingą švarą be papildomo purškimo. Paprasta naudoti, efektyvus ir patikimas – tai idealus pasirinkimas jūsų namams. Dėl Vario Power purkštuko (VPS) vandens slėgį galima lengvai reguliuoti pagal paviršių paprasčiausiai jį pasukant. Purkštukas su besisukančiu tašku atlaisvina net ir sunkiausiai pašalinamus nešvarumus, o siurblį saugo vandens filtras – ilgam tarnavimo laikui. Sklandžiai riedantys ratai leidžia lengvai transportuoti K 3 Home aukšto slėgio plovimo įrenginį ten, kur jo reikia.

Savybės ir privalumai
Aukšto slėgio plovykla K 3 Home: Integruota ploviklio siurbimo žarna
Patogus ir paprastas valymo priemonės naudojimas. Kärcher plovimo priemonės(galima įsigyti papildomai) ne tik apsaugo ir prižiūri valomą paviršių, bet ir užtikrina efektyvius bei ilgalaikius valymo rezultatus.
Aukšto slėgio plovykla K 3 Home: Švarus laikymas
Laikykite žarną, purškimo antgalius, pistoletą ir elektros laidą taupydami vietą ir tvarkingai.
Aukšto slėgio plovykla K 3 Home: Dideli ratukai
Saugu ir patogu transportuoti net ir per grubius paviršius, pavyzdžiui, sodo takelius. Lengva manevruoti.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
  • Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Įtampa (V) 220 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Vandens slėgis (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Vandens srautas (l/h) max. 380
Našumas (m²/h) 25
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 40
Galingumas (kW) 1,6
Elektros laidas (m) 5
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 4,3
Svoris (su pakuote) (kg) 7,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 242 x 285 x 805

Komplektacija

  • Rinkinys namams: T 1 terasų antgalis, akmens paviršių valymo priemonė 0.5l
  • Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
  • Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
  • Rotacinis antgalis
  • Aukšto slėgio žarna: 6 m
  • Jungtis sodo žarnai 3/4"

Įranga

  • Prijungimo sistema Quick Connect
  • Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
  • Integruotas vandens filtras
Aukšto slėgio plovykla K 3 Home
Videos
Pritaikymo sritys
  • Teritorijos aplink namą ir sode
  • Terasos
  • Sodo/terasos/balkono baldai
  • Sodo technika ir įrankiai
  • Automobiliai
  • Motociklai ir motoroleriai
  • Dviračiai
Priedai
Valymo priemonės
K 3 Home atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.