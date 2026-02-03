Aukšto slėgio plovykla K 3 Power Control Home T 5
K3 Power Control plovimo įrenginys su purškimo pistoletu G 120 Q Power Control ir purškimo antgaliais. Gali būti valdomas mobiliosios aplikacijos „Home&Garden“ pagalba dar geresniems valymo rezultatams pasiekti. Komplekte kartu su namų priežiūros rinkiniu.
Dėl mobiliojoje aplikacijoje „Kärcher Home & Garden“ integruoto konsultanto, K3 Power Control aukšto slėgio įrenginys leidžia pasiekti geriausius valymo rezutatus – tai leidžia įrenginio naudotojui pasijusti valymo ekspertu. Aplikacijoje pateikiama išsami informacija apie įrenginį bei greita prieiga į „Kärcher Service“ tinklapį. Tinkamą slėgio lygį naudojimui galima nustatyti tiesiai ant purškimo antgalio ir patikrinti purškimo pistoleto G 120 Q Power Control ekrane – siekiant maksimalaus valdymo ir tinkamiausio slėgio kiekvienam paviršiui. Ploviklį galima greitai, paprastai ir patogiai supilti į integruotą ploviklio talpą. Kärcher K 3 Power Control turi ištraukiamą teleskopinę rankeną patogiam transportavimui ir sandėliavimui. Įrenginiui stabilumo suteikia daugiafunkcis stovas su priedų ir kabelių laikikliais bei Kärcher Quick Connect sistema. Jis taip pat gali būti naudojamas kaip antroji rankena nešiojimui, todėl prietaisą esant poreikiui labai lengva užkelti ant lentynos arba pakrauti į automobilio bagažinę. „Home Kit“ namų priežiūros rinkinys, kurį sudaro paviršių valytuvas T 5, užtikrina didesnį namų ploto išvalymą be purslų.
Savybės ir privalumai
Home & Garden mobili programėlėKärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu. Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų. Išsamus servisas – visa informacija apie įrenginį, jo panaudojimą ir priežiūrą,
Power Control pistoletas su Quick Connect jungtimi ir purškimo antgaliaisOptimalus nustatymas kiekvienam paviršiui. Trys slėgio režimai ir vienas ploviklio išpurškimo režimas. Visiška kontrolė – ekrane rodomi pasirinkti nustatymai. Quick Connect greitam aukšto slėgio žarnos ir priedš prijungimui.
Reguliuojamo aukščio teleskopinė rankenaPatogiam traukimo aukščiui. Visiškai sustumiama patogiam sandėliavimui.
Valymo sprendimas su talpa
- Švaru ir patogu – ploviklio baką galima išimti užpildymui.
- Praktiška valymo priemonės talpa supaprastina valymo priemonių naudojimą.
- Kärcher plovikliai padidina valymo efektyvumą, apsaugo ir tausoja paviršių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Vandens srautas (l/h)
|max. 380
|Našumas (m²/h)
|25
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,6
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|297 x 280 x 677
Komplektacija
- Terasų antgalis: T 5
- Valymo priemonė: Terasų valiklis (paruoštas naudojimui) RM 564, 0.5 l
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q Power Control
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 7 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Talpa
- Nuimama valymo priemonės talpa
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Motociklai ir motoroleriai
Priedai
Valymo priemonės
K 3 Power Control Home T 5 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.