K 3 FJ aukšto slėgio plovimo įrenginiu visada galite pasikliauti: šis patikimas padėjėjas idealiai tinka kovojant su nedideliais nešvarumais ant mažo ploto sodo paviršių ir terasų, sodo baldų ir kitos įrangos. Komplekte yra „Home Kit“ rinkinys ir putų antgalis.
Su „K 3 FJ Home“ aukšto slėgio plovimo įrenginiu nešvarumai greitai taps praeitimi. Dėl savo 6 m aukšto slėgio žarnos plovimo įrenginys puikiai tinka naudoti namuose rečiau pasitaikantiems valymo darbams. Juo iki akinamo blizgesio išplausite nedidelius sodo paviršius ir terasas, taip pat sodo baldus ir automobilius. „Home Kit“ rinkinys, į kurį įeina T 1 paviršių valytuvas ir 500 ml terasų valiklio, padės nuvalyti didesnius namų plotus, kartu saugodamas nuo vandens taškymosi. Naudojant „Vario Power“ purškimo antgalį, vandens slėgį galima lengvai reguliuoti paprastu sukamuoju judesiu atsižvelgiant į valomą paviršių. Rotacinis purškimo antgalis su taškiniu purkštuku atskiria nuo paviršių net labiausiai įsisenėjusius nešvarumus, o siurblys yra apsaugotas vandens filtru, kad įrenginys tarnautų kuo ilgiau. Komplekte yra papildomas putų antgalis ir 500 ml automobilių šampūno, su kuriais ištirpdysite nešvarumus maksimalia galia. Dėl stabilių ratų „K 3 FJ Home“ aukšto slėgio plovimo įrenginį lengva pervežti ten, kur reikia.
Savybės ir privalumai
Greito sujungimo sistema Quick Connect.Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Švarus laikymasLaikykite žarną, purškimo antgalius, pistoletą ir elektros laidą taupydami vietą ir tvarkingai.
Dideli ratukaiSaugu ir patogu transportuoti net ir per grubius paviršius, pavyzdžiui, sodo takelius. Lengva manevruoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Vandens srautas (l/h)
|max. 380
|Našumas (m²/h)
|25
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,6
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|242 x 285 x 805
Komplektacija
- Rinkinys namams: T 1 terasų antgalis, akmens paviršių valymo priemonė 0.5l
- Purškimo antgalio prailginimas
- Putų antgalis: 0.3 l
- Valymo priemonė: Automobilis šampūnas (paruoštas naudojimui) RM 562
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 6 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
- Integruotas vandens filtras
