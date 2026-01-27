Aukšto slėgio plovykla K 3 Car & Home

Visada galite pasikliauti aukšto slėgio plovimo įrenginiu K 3, komplekte su automobilio ir namų rinkiniu: jis puikiai tiks mažesnių sodo paviršių ir terasų, sodo baldų, automobilių plovimui

Naudojant K 3 aukšto slėgio plovimo įrenginį, nešvarumai liks praeityje. Dėl savo 6 metrų ilgio aukšto slėgio žarnos įrenginys puikiai tiks naudoti namų aplinkoje ir suteiks spindinčio blizgesio mažiems sodo paviršiams ir terasoms, taip pat sodo baldams ir automobiliams. Car & Home rinkinį sudaro plovimo šepetys dulkių sluoksniui pašalinti, putų antgalio pagalba tirštas putas paskirstysite be vargo, o 500 ml automobilinio šampūno, T 1 paviršių plovimo priemonė ir 500 ml valymo priemonės Patio & Deck. Dėl Vario Power purškimo antgalio (VPS) vandens slėgį galima lengvai nustatyti taip, kad jis tiktų valomam paviršiui. Rotacinis antgalis su besisukančia taško formos srove pašalina net įsisenėjusius nešvarumus, o įrenginio siurblys apsaugotas vandens filtru – ilgam tarnavimo laikui. Dėl ratų K 3 aukšto slėgio plovimo įrenginį patogu transportuoti ten, kur jo reikia.

Savybės ir privalumai
Aukšto slėgio plovykla K 3 Car & Home: Švarus laikymas
Švarus laikymas
Laikykite žarną, purškimo antgalius, pistoletą ir elektros laidą taupydami vietą ir tvarkingai. Kärcher plovimo priemonės(galima įsigyti papildomai) ne tik apsaugo ir prižiūri valomą paviršių, bet ir užtikrina efektyvius bei ilgalaikius valymo rezultatus.
Aukšto slėgio plovykla K 3 Car & Home: Dideli ratukai
Dideli ratukai
Saugu ir patogu transportuoti net ir per grubius paviršius, pavyzdžiui, sodo takelius. Lengva manevruoti.
Aukšto slėgio plovykla K 3 Car & Home: Greito sujungimo sistema Quick Connect.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Įtampa (V) 220 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Vandens slėgis (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Vandens srautas (l/h) max. 380
Našumas (m²/h) 25
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 40
Galingumas (kW) 1,6
Elektros laidas (m) 5
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 4,3
Svoris (su pakuote) (kg) 8,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 242 x 285 x 805

Komplektacija

  • Rinkinys namams: T 1 terasų antgalis, akmens paviršių valymo priemonė 0.5l
  • Rinkinys automobiliui: Plovimo šepetys, putų antgalis, automobilinis šampūnas 0.5l
  • Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
  • Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
  • Rotacinis antgalis
  • Aukšto slėgio žarna: 6 m
  • Jungtis sodo žarnai 3/4"

Įranga

  • Prijungimo sistema Quick Connect
  • Valymo priemonės panaudojimas: Putų antgalis
  • Integruotas vandens filtras
Aukšto slėgio plovykla K 3 Car & Home
Pritaikymo sritys
  • Teritorijos aplink namą ir sode
  • Terasos
  • Sodo/terasos/balkono baldai
  • Sodo technika ir įrankiai
  • Automobiliai
  • Motociklai ir motoroleriai
  • Dviračiai
Priedai
Valymo priemonės
K 3 Car & Home atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.