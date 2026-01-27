Aukšto slėgio plovykla K 3 Car & Home
Visada galite pasikliauti aukšto slėgio plovimo įrenginiu K 3, komplekte su automobilio ir namų rinkiniu: jis puikiai tiks mažesnių sodo paviršių ir terasų, sodo baldų, automobilių plovimui
Naudojant K 3 aukšto slėgio plovimo įrenginį, nešvarumai liks praeityje. Dėl savo 6 metrų ilgio aukšto slėgio žarnos įrenginys puikiai tiks naudoti namų aplinkoje ir suteiks spindinčio blizgesio mažiems sodo paviršiams ir terasoms, taip pat sodo baldams ir automobiliams. Car & Home rinkinį sudaro plovimo šepetys dulkių sluoksniui pašalinti, putų antgalio pagalba tirštas putas paskirstysite be vargo, o 500 ml automobilinio šampūno, T 1 paviršių plovimo priemonė ir 500 ml valymo priemonės Patio & Deck. Dėl Vario Power purškimo antgalio (VPS) vandens slėgį galima lengvai nustatyti taip, kad jis tiktų valomam paviršiui. Rotacinis antgalis su besisukančia taško formos srove pašalina net įsisenėjusius nešvarumus, o įrenginio siurblys apsaugotas vandens filtru – ilgam tarnavimo laikui. Dėl ratų K 3 aukšto slėgio plovimo įrenginį patogu transportuoti ten, kur jo reikia.
Savybės ir privalumai
Švarus laikymasLaikykite žarną, purškimo antgalius, pistoletą ir elektros laidą taupydami vietą ir tvarkingai. Kärcher plovimo priemonės(galima įsigyti papildomai) ne tik apsaugo ir prižiūri valomą paviršių, bet ir užtikrina efektyvius bei ilgalaikius valymo rezultatus.
Dideli ratukaiSaugu ir patogu transportuoti net ir per grubius paviršius, pavyzdžiui, sodo takelius. Lengva manevruoti.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Vandens srautas (l/h)
|max. 380
|Našumas (m²/h)
|25
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,6
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|242 x 285 x 805
Komplektacija
- Rinkinys namams: T 1 terasų antgalis, akmens paviršių valymo priemonė 0.5l
- Rinkinys automobiliui: Plovimo šepetys, putų antgalis, automobilinis šampūnas 0.5l
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 6 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Putų antgalis
- Integruotas vandens filtras
Videos
Pritaikymo sritys
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Terasos
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Sodo technika ir įrankiai
- Automobiliai
- Motociklai ir motoroleriai
- Dviračiai
Priedai
Valymo priemonės
K 3 Car & Home atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.