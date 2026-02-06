Aukšto slėgio plovykla K 2 Classic Car & Home
Aukšto slėgio plovimo įrenginys K 2 Classic Car & Home, skirtas nedideliems nešvarumams, patogiai laikomas ir transportuojamas. Į komplektą įeina automobilio ir terasų valymo rinkiniai.
Kompaktiškas dydis, patogus valdymas ir didelė galia – visa tai lemia, kad K 2 Classic Car & Home yra itin patrauklus produktas. Optimalūs plovimo įrenginio matmenys užtikrina maksimalų mobilumą bei vietos taupymą sandėliuojant. Automobilio valymo rinkinyje yra plovimo šepetys, skirtas efektyviai pašalinti nešvarumus nuo automobilio, taip pat putų išpurškimo antgalis ir automobilio ploviklis (500 ml). Terasų valymo rinkinį sudaro T 1 antgalis, skirtas efektyviam terasų ar trinkelių aplink namus valymui be purslų, bei terasų ploviklis (500 ml). Komplektacijoje dar yra purškimo pistoletas, 3 m ilgio aukšto slėgio žarna, vienos padėties purškimo antgalis, rotacinės srovės purvo valymo antgalis su besisukančia taškine srove, įsisenėjusio purvo šalinimui, vandens filtras, apsaugantis įrenginį nuo smulkių purvo dalelių patekimo.
Savybės ir privalumai
Žarnos laikymas ant priekinio laikiklioŽarna gali būti patogiai pakabinta ant ant priekinio laikiklio.
Patogu laikyti rankojeĮrenginį lengva transportuoti. Kai transportavimo rankena nereikalinga, ji gali būti sustumiama.
Easy ConnectGreitas ir paprastas žarnos nuėmimas ir sujungimas su įrenginiu ir purškimo pistoletu.
Integruotas priedų saugojimas ant įrenginio
- Purškimo antgaliai visada lengvai pasiekiami ir viską galima kompaktiškai sandėliuoti ant įrenginio, kai valymo darbai yra baigti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Vandens srautas (l/h)
|max. 360
|Našumas (m²/h)
|20
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,4
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|178 x 219 x 415
Komplektacija
- Rinkinys namams: T 1 terasų antgalis, akmens paviršių valymo priemonė 0.5l
- Rinkinys automobiliui: Plovimo šepetys, putų antgalis, automobilinis šampūnas 0.5l
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
- Vienos padėties purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 3 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimas
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Nedideli automobiliai
Priedai
Valymo priemonės
K 2 Classic Car & Home atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.