Aukšto slėgio plovykla K 2 Classic
Ultrakompaktiškas, lengvai transportuojamas ir lengvai saugomas: „Kärcher K 2 Classic“ aukšto slėgio plovimo įrenginys idealiai tinka nedideliam nešvarumui aplink namus pašalinti.
„Kärcher K 2 Classic“ – kompaktiškas ir galingas aukšto slėgio plovimo įrenginys, kuris lengvai valdomas ir nešiojamas. Jį galima patogiai laikyti beveik bet kur. Įrenginys turi „Quick Connect“ purškimo pistoletą, 3 metrų žarną, vieną purškimo antgalį, purvo blasterį ir vandens filtrą. Jis puikiai tinka retkarčiais naudoti esant lengvam nešvarumui ant lauko baldų, sodo įrankių, dviračių ir kitų paviršių namuose. Darbo našumas – 20 m²/h.
Savybės ir privalumai
Žarnos laikymas ant priekinio laikiklioŽarna gali būti patogiai pakabinta ant ant priekinio laikiklio.
Patogu laikyti rankojeĮrenginį lengva transportuoti. Kai transportavimo rankena nereikalinga, ji gali būti sustumiama.
Easy ConnectGreitas ir paprastas žarnos nuėmimas ir sujungimas su įrenginiu ir purškimo pistoletu.
Integruotas priedų saugojimas ant įrenginio
- Purkštuvai visada pasiekiami, o po darbo viską galima saugiai ir kompaktiškai laikyti ant įrenginio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Vandens srautas (l/h)
|max. 360
|Našumas (m²/h)
|20
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,4
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|178 x 219 x 415
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
- Vienos padėties purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 3 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Nedideli automobiliai
Priedai
Valymo priemonės
K 2 Classic atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.