Aukšto slėgio plovykla K 2 Classic

Ultrakompaktiškas, lengvai transportuojamas ir lengvai saugomas: „Kärcher K 2 Classic“ aukšto slėgio plovimo įrenginys idealiai tinka nedideliam nešvarumui aplink namus pašalinti.

„Kärcher K 2 Classic“ – kompaktiškas ir galingas aukšto slėgio plovimo įrenginys, kuris lengvai valdomas ir nešiojamas. Jį galima patogiai laikyti beveik bet kur. Įrenginys turi „Quick Connect“ purškimo pistoletą, 3 metrų žarną, vieną purškimo antgalį, purvo blasterį ir vandens filtrą. Jis puikiai tinka retkarčiais naudoti esant lengvam nešvarumui ant lauko baldų, sodo įrankių, dviračių ir kitų paviršių namuose. Darbo našumas – 20 m²/h.

Savybės ir privalumai
Aukšto slėgio plovykla K 2 Classic: Žarnos laikymas ant priekinio laikiklio
Žarnos laikymas ant priekinio laikiklio
Žarna gali būti patogiai pakabinta ant ant priekinio laikiklio.
Aukšto slėgio plovykla K 2 Classic: Patogu laikyti rankoje
Patogu laikyti rankoje
Įrenginį lengva transportuoti. Kai transportavimo rankena nereikalinga, ji gali būti sustumiama.
Aukšto slėgio plovykla K 2 Classic: Easy Connect
Easy Connect
Greitas ir paprastas žarnos nuėmimas ir sujungimas su įrenginiu ir purškimo pistoletu.
Integruotas priedų saugojimas ant įrenginio
  • Purkštuvai visada pasiekiami, o po darbo viską galima saugiai ir kompaktiškai laikyti ant įrenginio.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Įtampa (V) 220 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Vandens slėgis (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Vandens srautas (l/h) max. 360
Našumas (m²/h) 20
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 40
Galingumas (kW) 1,4
Elektros laidas (m) 5
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 3,4
Svoris (su pakuote) (kg) 4,6
Matmenys (I x P x A) (mm) 178 x 219 x 415

Komplektacija

  • Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
  • Vienos padėties purškimo antgalis
  • Rotacinis antgalis
  • Aukšto slėgio žarna: 3 m
  • Jungtis sodo žarnai 3/4"

Įranga

  • Prijungimo sistema Quick Connect
  • Integruotas vandens filtras
Aukšto slėgio plovykla K 2 Classic
Pritaikymo sritys
  • Dviračiai
  • Sodo technika ir įrankiai
  • Sodo/terasos/balkono baldai
  • Teritorijos aplink namą ir sode
  • Nedideli automobiliai
Priedai
Valymo priemonės
K 2 Classic atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.