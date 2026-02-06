Aukšto slėgio plovykla K 2 Premium horizontal

Nedidelis aukšto slėgio plovimo įrenginys K 2 Premium Horizontal puikiai tinka nereguliariam naudojimui ir nedidelių nešvarumų, pavyzdžiui nuo dviračių, sodo įrankių ir lauko baldų, valymui.

Greitas kaip žaibas: nedidelis ir mažai vietos užimantis aukšto slėgio plovimo įrenginys K 2 Premium Horizontal su vienos srovės purkštuvu ir purvo valymo antgaliu su besisukančia taškine srove greitai ir veiksmingai pašalina nešvarumus nuo nedidelių paviršių ir transporto priemonių, sodo įrankių ir lauko baldų. Prietaisas idealiai tinka visiems nereguliariems valymo darbams namuose ir sode. Plokščia purkštuvo srovė užtikrina tikslingą tekstūrinių paviršių valymą. Besisukanti purvo valymo antgalio srovė pašalina net labiausiai įsisenėjusius nešvarumus. Dėl nedidelio svorio ir praktiškos integruotos nešimo rankenos K 2 Premium Horizontal galima lengvai transportuoti ten, kur reikia. Greitojo prijungimo sistema „Quick Connect“ suteikia papildomo patogumo, nes leidžia lengvai prijungti ir atjungti aukšto slėgio žarną nuo prietaiso ir purškimo pistoleto. Visus komplektuojamus priedus galima lengvai laikyti ant paties K 2 Premium Horizontal įrenginio.

Savybės ir privalumai
Aukšto slėgio plovykla K 2 Premium horizontal: Itin kompaktiškas, mažai vietos užimantis įrenginys
Paprastam, vietą taupančiam laikymui, net ir mažose erdvėse. Galima nešti viena ranka.
Aukšto slėgio plovykla K 2 Premium horizontal: Integruota ploviklio siurbimo žarna
Patogus ir paprastas valymo priemonės naudojimas. Kärcher plovimo priemonės(galima įsigyti papildomai) ne tik apsaugo ir prižiūri valomą paviršių, bet ir užtikrina efektyvius bei ilgalaikius valymo rezultatus.
Aukšto slėgio plovykla K 2 Premium horizontal: Švarus laikymas
Laikykite žarną, purškimo antgalius, pistoletą ir elektros laidą taupydami vietą ir tvarkingai.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
  • Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Fazių skaičius (Ph) 1
Įtampa (V) 220 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Vandens slėgis ( /bar) 20 / max. 110
Vandens srautas (l/h) max. 360
Našumas (m²/h) 20
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) max. 40
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 3,5
Svoris (su pakuote) (kg) 5,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 380 x 197 x 264

Komplektacija

  • Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
  • Vienos padėties purškimo antgalis
  • Rotacinis antgalis
  • Aukšto slėgio žarna: 4 m
  • Jungtis sodo žarnai 3/4"

Įranga

  • Prijungimo sistema Quick Connect
  • Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
  • Integruotas vandens filtras
  • Elektros laido saugojimas
Aukšto slėgio plovykla K 2 Premium horizontal
Priedai
Valymo priemonės
K 2 Premium horizontal atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.