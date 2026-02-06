Aukšto slėgio plovykla K 2 Premium horizontal
Nedidelis aukšto slėgio plovimo įrenginys K 2 Premium Horizontal puikiai tinka nereguliariam naudojimui ir nedidelių nešvarumų, pavyzdžiui nuo dviračių, sodo įrankių ir lauko baldų, valymui.
Greitas kaip žaibas: nedidelis ir mažai vietos užimantis aukšto slėgio plovimo įrenginys K 2 Premium Horizontal su vienos srovės purkštuvu ir purvo valymo antgaliu su besisukančia taškine srove greitai ir veiksmingai pašalina nešvarumus nuo nedidelių paviršių ir transporto priemonių, sodo įrankių ir lauko baldų. Prietaisas idealiai tinka visiems nereguliariems valymo darbams namuose ir sode. Plokščia purkštuvo srovė užtikrina tikslingą tekstūrinių paviršių valymą. Besisukanti purvo valymo antgalio srovė pašalina net labiausiai įsisenėjusius nešvarumus. Dėl nedidelio svorio ir praktiškos integruotos nešimo rankenos K 2 Premium Horizontal galima lengvai transportuoti ten, kur reikia. Greitojo prijungimo sistema „Quick Connect“ suteikia papildomo patogumo, nes leidžia lengvai prijungti ir atjungti aukšto slėgio žarną nuo prietaiso ir purškimo pistoleto. Visus komplektuojamus priedus galima lengvai laikyti ant paties K 2 Premium Horizontal įrenginio.
Savybės ir privalumai
Itin kompaktiškas, mažai vietos užimantis įrenginysPaprastam, vietą taupančiam laikymui, net ir mažose erdvėse. Galima nešti viena ranka.
Integruota ploviklio siurbimo žarnaPatogus ir paprastas valymo priemonės naudojimas. Kärcher plovimo priemonės(galima įsigyti papildomai) ne tik apsaugo ir prižiūri valomą paviršių, bet ir užtikrina efektyvius bei ilgalaikius valymo rezultatus.
Švarus laikymasLaikykite žarną, purškimo antgalius, pistoletą ir elektros laidą taupydami vietą ir tvarkingai.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
- Aukšto slėgio žarną paprasta valdyti, lengva prijungti ir atjungti nuo įrenginio ir pistoleto. Tai sutaupo laiko ir pastangų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis ( /bar)
|20 / max. 110
|Vandens srautas (l/h)
|max. 360
|Našumas (m²/h)
|20
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|380 x 197 x 264
Komplektacija
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
- Vienos padėties purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 4 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimo žarna
- Integruotas vandens filtras
- Elektros laido saugojimas
Priedai
Valymo priemonės
K 2 Premium horizontal atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.