Aukšto slėgio plovykla K Mini
Mažiausias Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginys pašalina nešvarumus be vargo, ir labai greitai, o dėl savo mažo svorio ir praktiško dydžio jį patogu transportuoti ir laikyti.
Kompaktiškas ir lengvas: K Mini yra mažiausias Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginys. Dėl kompaktiško dydžio ir mažo svorio jį lengva transportuoti ir laikyti. Mažos energijos sąnaudos puikiai tinka greitai ir efektyviai valyti balkonus, sodo ir terasos baldus, dviračius ir mažus automobilius. Jo valdymas yra paprastas: purškimo pistoletą, ilginamąjį vamzdelį ir Vario Power purškimo antgalį galima surinkti vos keliais žingsniais. Lengvai ir greitai paspauskite aukšto slėgio žarną į prietaisą ir iš jo bei purškimo pistoletą naudodami Quick Connect sistemą. Penkių metrų ypač plona PremiumFlex aukšto slėgio žarna apsaugo nuo erzinančių mazgų susidarymo ir suteikia maksimalų lankstumą bei judėjimo laisvę valant. Nuimamas priedų laikiklis leidžia tinkamai laikyti visus priedus. Baigę valyti, maitinimo laidą galima apvynioti aplink įrenginio stovą ir pritvirtinti spaustuku. Dėl mažo dydžio K Mini galima laikyti tiek vidaus patalpose, tiek lauke.
Savybės ir privalumai
Kompaktiškas ir lengvas įrenginysGalima laikyti viduje ir lauke. Lengva transportuoti lanksčiam valymui.
Nuimamas priedų laikiklisPatogus ir vietą taupantis priedų saugojimas.
Itin plona PremiumFlex aukšto slėgio žarnaSuvyniokite ir išvyniokite aukšto slėgio žarną be jokių mazgų. Maksimalus lankstumas valant
Laido saugojimo talpa
- Greitai ir lengvai suvyniokite ir išvyniokite maitinimo laidą.
- Maitinimo laidaspatogiai laikomas aplink įrenginio stovą.
Greito sujungimo sistema Quick Connect.
- Greitas ir paprastas žarnos nuėmimas ir sujungimas su įrenginiu ir purškimo pistoletu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Vandens srautas (l/h)
|max. 360
|Našumas (m²/h)
|20
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (W)
|1400
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|278 x 233 x 296
Komplektacija
- Purškimo antgalio prailginimas
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 110 Q Short
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 5 m, PremiumFlex
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Integruotas vandens filtras
- Elektros laido saugojimas
Videos
Priedai
Valymo priemonės
K Mini atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.