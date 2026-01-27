Aukšto slėgio plovykla K 2 Power Control Car
Su naudotojui naudinga informacija mobiliojoje Su Kärcher K 2 Power Control aukšto slėgio plovykla valyti taps paprasta: programėlė išmaniajame telefone pateiks naudingų patarimų, kaip efektyviai nuvalyti dviračius, lauko baldus ir kitus paviršius. Į komplektą jau įtrauktas Car & Home Kit priedų rinkinys.
„Kärcher Home & Garden“ mobilioji aplikacija paverčia kiekvieną vartotoją valymo ekspertu ir leidžia kruopščiau valyti naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį Kärcher K 2 Power Control. Programėlėje yra naudingas pritaikymo konsultantas, kurio dėka vartotojui rekomenduojami praktiniai patarimai ir gudrybės kiekvienai valymo užduočiai atlikti tobulai. Aplikacijoje rasite išsamią informaciją apie įrenginį, ir greitą prieigą į „Kärcher Service“ puslapį. Komplekte su aukšto slėgio pistoletu ir 2 purškimo antgaliais su „Quick Connect“ adapteriu. Slėgio lygį galima nustatyti tiesiai ant „Click Vario Power“ purškimo antgalio – kad maksimaliai valdytumėte kiekvieną valymo užduotį. Prietaisas taip pat turi reguliuojamo aukščio teleskopinę rankeną patogiam transportavimui ir sandėliavimui, įsiurbimo žarną, kad būtų galima lengvai naudoti ploviklius, priedų laikiklius, aukšto slėgio pistoletą ir kabelį bei 5 metrų žarną. Automobilio priežiūros rinkinyje yra plovimo šepetys kurio dėka gaminamos gerai sukimbančios putos, maksimaliai pašalinančios purvą, taip pat 500 ml automobilio šampūno.
Savybės ir privalumai
Home & Garden mobili programėlėKärcher Home & Garden mobili programėlė paverčia jus valymo ekspertu. Pasinaudokite Kärcher rekomendacijomis, kad pasiekti puikių valymo rezultatų. Išsamus servisas – visa informacija apie įrenginį, jo panaudojimą ir priežiūrą,
Puškimo pistoletas ir purškimo antgaliai su „Quick Connect“ greitąja jungtimiLengvas pritvirtinimas ir pasukimas – galimi du skirtingi purškimo antgaliai. Optimalaus slėgio nustatymas – galima pasirinkti tris slėgio ir vieną ploviklio nustatymą. Lengvas valdymas – simboliai ant purškimo antgalių rodo pasirinktus nustatymus.
Reguliuojamo aukščio teleskopinė rankenaPatogiam traukimo aukščiui. Visiškai sustumiama patogiam sandėliavimui.
Integruota siurbimo žarna
- Greitam ir patogiam ploviklių naudojimui su aukšto slėgio plovimo įrenginiais.
- Galima naudoti be komplikacijų. Siurbimo žarna, skirta plovikliams naudoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maitinimas (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Vandens slėgis (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Vandens srautas (l/h)
|max. 360
|Našumas (m²/h)
|20
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|max. 40
|Galingumas (kW)
|1,4
|Elektros laidas (m)
|5
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|246 x 280 x 586
Komplektacija
- Rinkinys automobiliui: Plovimo šepetys, putų antgalis, automobilinis šampūnas 0.5l
- Aukšto slėgio purškimo pistoletas: G 120 Q
- Vario Power reguliuojamas purškimo antgalis
- Vario Power purškimo antgalis
- Rotacinis antgalis
- Aukšto slėgio žarna: 5 m
- Jungtis sodo žarnai 3/4"
Įranga
- Prijungimo sistema Quick Connect
- Valymo priemonės panaudojimas: Siurbimas
- Teleskopinė rankena
- Integruotas vandens filtras
Pritaikymo sritys
- Dviračiai
- Sodo technika ir įrankiai
- Sodo/terasos/balkono baldai
Priedai
Valymo priemonės
K 2 Power Control Car atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.