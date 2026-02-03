Siurblys VC 2 (ERP)
Idealiai tinka patogiam butų ir mažesnių namų siurbimui. Kompaktiškas ir lengvai naudojamas dulkių siurblys VC 2 su maišeliais.
Kärcher dulkių siurblys VC 2 stebina dėl savo higieniškos ir patogios filtro sistemos: pilnas dulkių maišelis yra lengvai išimamas, išvengiant kontakto su purvu. Šis kompaktiškas dulkių siurblys itin tinkamas naudoti butuose ar mažesniuose namuose. Idealiai tinka kietų grindų paviršiams ir kilimams, o prapūtimo antgalis ir šepetys baldams leidžia išvalyti siaurus tarpus ar jautrius paviršius. VC 2 taip pat turi HEPA filtrą, kuris patikimai filtruoja nešvarumus, tokius kaip žiedadulkes ar kitas alergines reakcijas sukeliančias daleles. Integruotas priedų skyrius, galingumo valdymas and įrenginio ir praktiška stovėjimo padėtis dar labiau palengvina įrenginio naudojimą.
Savybės ir privalumai
Lengvai aptarnaujama dulkių siurblio maišelių sistemaLengva ištuštinti Be sąlyčio su purvu
Priedų dėtuvėPriedai patogiai susideda į įrenginį Tai reiškia, kad antgaliai visada yra po ranka
Nuimamas grindų antgalisPapildomi priedai nepriekaištingam kiekvieno namų kampelio valymui
Parkavimo padėtis
- Greitas ir saugus įrenginio parkavimas pertraukų tarp darbų metu
HEPA 13 filtras
- Patikimai filtruoja net smulkiausią purvą, kaip žiedadulkes ir kitas alergizuojančias daleles
- Švarus išpučiamas oras – sveikai gyvenamajai aplinkai
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Nominali galia (W)
|700
|Veikimo spindulys (m)
|7,5
|Filtro talpa (l)
|2,8
|Garso lygis (dB(A))
|76
|Garso lygis (dB(A))
|76
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Svoris (be priedų) (kg)
|5,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|435 x 288 x 249
Komplektacija
- Siurbimo žarnos ilgis: 1.5 m
- Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
- Teleskopinis siurbimo vamzdis: Metalas
- Filtras maišas: Neaustinė medžiaga
- HEPA filtras: HEPA 13 filtras
- Grindų antgalis
- Plyšių antgalis
- Baldinis šepetys
Įranga
- Perjungiamas sauso siurbimo grindų antgalis
- Praktiška parkavimo padėtis
- Automatinis elektros laido suvyniojimas
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Kilimai
- Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
- Jautrūs paviršiai
Priedai
VC 2 (ERP) atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.