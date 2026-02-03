Siurblys VC 2 (ERP)

Idealiai tinka patogiam butų ir mažesnių namų siurbimui. Kompaktiškas ir lengvai naudojamas dulkių siurblys VC 2 su maišeliais.

Kärcher dulkių siurblys VC 2 stebina dėl savo higieniškos ir patogios filtro sistemos: pilnas dulkių maišelis yra lengvai išimamas, išvengiant kontakto su purvu. Šis kompaktiškas dulkių siurblys itin tinkamas naudoti butuose ar mažesniuose namuose. Idealiai tinka kietų grindų paviršiams ir kilimams, o prapūtimo antgalis ir šepetys baldams leidžia išvalyti siaurus tarpus ar jautrius paviršius. VC 2 taip pat turi HEPA filtrą, kuris patikimai filtruoja nešvarumus, tokius kaip žiedadulkes ar kitas alergines reakcijas sukeliančias daleles. Integruotas priedų skyrius, galingumo valdymas and įrenginio ir praktiška stovėjimo padėtis dar labiau palengvina įrenginio naudojimą.

Savybės ir privalumai
Siurblys VC 2 (ERP): Lengvai aptarnaujama dulkių siurblio maišelių sistema
Lengvai aptarnaujama dulkių siurblio maišelių sistema
Lengva ištuštinti Be sąlyčio su purvu
Siurblys VC 2 (ERP): Priedų dėtuvė
Priedų dėtuvė
Priedai patogiai susideda į įrenginį Tai reiškia, kad antgaliai visada yra po ranka
Siurblys VC 2 (ERP): Nuimamas grindų antgalis
Nuimamas grindų antgalis
Papildomi priedai nepriekaištingam kiekvieno namų kampelio valymui
Parkavimo padėtis
  • Greitas ir saugus įrenginio parkavimas pertraukų tarp darbų metu
HEPA 13 filtras
  • Patikimai filtruoja net smulkiausią purvą, kaip žiedadulkes ir kitas alergizuojančias daleles
  • Švarus išpučiamas oras – sveikai gyvenamajai aplinkai
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Nominali galia (W) 700
Veikimo spindulys (m) 7,5
Filtro talpa (l) 2,8
Garso lygis (dB(A)) 76
Fazių skaičius (Ph) 1
Įtampa (V) 220 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Svoris (be priedų) (kg) 5,1
Svoris (su pakuote) (kg) 8,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 435 x 288 x 249

Komplektacija

  • Siurbimo žarnos ilgis: 1.5 m
  • Siurbiamosios žarnos tipas: su lenkta rankena
  • Teleskopinis siurbimo vamzdis: Metalas
  • Filtras maišas: Neaustinė medžiaga
  • HEPA filtras: HEPA 13 filtras
  • Grindų antgalis
  • Plyšių antgalis
  • Baldinis šepetys

Įranga

  • Perjungiamas sauso siurbimo grindų antgalis
  • Praktiška parkavimo padėtis
  • Automatinis elektros laido suvyniojimas
Pritaikymo sritys
  • Kietosios grindų dangos
  • Kilimai
  • Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
  • Jautrūs paviršiai
Priedai
VC 2 (ERP) atsarginės dalys

