Drabužių garintuvas
Garų tiesintuvas yra priedas garintuvui, tinkamas visiems „Kärcher“ garų valytuvams. Jis efektyviai išlygina drabužių raukšles garais ir užtikrina puikius rezultatus. Taip pat idealiai tinka, jei reikia atnaujinti kitus tekstilės gaminius.
Atsisveikinkite su drabužių raukšlėmis! Su šiuo garų tiesintuvu jūsų drabužiai akimirksniu vėl atrodys nepriekaištingai. Juo taip pat greitai ir lengvai atgaivinsite drabužius, užuolaidas ir daugelį kitų tekstilės gaminių bei atsikratysite nemalonių kvapų. Šis priedas bet kokį „Kärcher“ garų valytuvą su priedų jungtimi paverčia garintuvu, skleidžiančiu itin sausą ir karštą garą, kuris įsiskverbia į audinį ir atgaivina pluoštus iki giliausių sluoksnių. Garų tiesintuvą naudojant susidarantis vandens kondensatas surenkamas į atskirą rezervuarą, kurį galima tiesiog ištuštinti į kriauklę ar netgi į garų valytuvo vandens talpyklą.
Savybės ir privalumai
Akimirksniu išlygina susiglamžymusItin sausas, karštas garas lengvai, patikimai ir greitai išlygina drabužius. Dirbant su storesniais audiniais ar sunkiai išlyginamomis raukšlėmis, efektyvesniems rezultatams pasiekti su metaline plokštele galima naudoti dar didesnę temperatūrą ir papildomą spaudimą.
Leidžia ilgiau išlaikyti drabužius švarius ir gaiviusGarai pasižymi kvapą neutralizuojančiu poveikiu, todėl garų tiesintuvas idealiai tinka audiniams atnaujinti tarp skalbimų. Puikiai tinka atnaujinti drabužius ar namų tekstilę, kurie ilgai buvo laikomi spintoje ar spintelėje.
Tiesiog pakabinkite drabužį ir lyginkite!Drabužius galima tiesiog pakabinti ant pakabos ir garinti.
Saugus ir paprastas naudoti visų tipų audiniams
- Garų tiesintuvas tinka visiems drabužiams, kuriuos galima lyginti įprastu lygintuvu, ir standartiniams namų tekstilės gaminiams.
- Šilumos ir garo intensyvumas yra kontroliuojamas atstumo tarp priedo ir tekstilės. Jį galima naudoti net ir gležniems audiniams garinti.
Garas pasiskirsto tolygiai ir apima visą paviršių
- Garų išleidimo angos yra išdėstytos per visą metalinės plokštės plotį, kad būtų užtikrintas tolygus garo paskirstymas ir puikūs rezultatai.
Mažas svoris
- Garų tiesintuvas yra labai lengvas, sveria tik 220 g, todėl patogu naudotis net ir ilgesnį laiką.
Didelė vandens talpykla, kad galėtumėte dirbti be pertraukų
- Priklausomai nuo naudojamo „Kärcher“ garų valytuvo, galima naudoti iki 1,5 l vandens.
- Garų tiesintuvo integruotame surinkimo inde telpa maždaug 100 ml kondensato vandens. Šio tūrio pakanka apytiksliai penkiems ar šešiems drabužiams išlyginti. Indą galima ištuštinti bet kuriuo metu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|136 x 103 x 92
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Visi drabužiai, kuriuos galima lyginti
- Buitinė tekstilė, pavyzdžiui, užuolaidos arba pagalvių užvalkalai
Drabužių garintuvas atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.