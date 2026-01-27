Garo valytuvas SC 3 EasyFix
SC 3 EasyFix garo valytuvas su EasyFix grindų antgaliu ir kalkių šalinimo kasete leidžia nepertraukiamai valyti dėl nuolat užpildomo vandens bako. Įkaista vos per 30 sekundžių.
SC 3 EasyFix yra greičiausiai veikiantis garų valytuvas. Paruošiamas naudoti vos per 30 sekundžių, kol kaista. Nuolat pildoma vandens talpa leidžia nepertraukiamai valyti ilgai periodais. Autonomiška nukalkinimo kasetė nukalkina vandenį taip pailgindama prietaiso tarnavimo laiką. Kärcher SC 3 EasyFix valo be cheminių valymo priemonių, ir gali būti naudojamas visuose namuose, ant visų tipų kietų paviršių. Valant Kärcher garų valytuvu pašalinama 99,999% koronavirusų¹⁾ ir 99,99% visų buityje paplitusių bakterijų²⁾ nuo įprastų kietų namų paviršių. Platus jo priedų asortimentas suteikia įrenginiui dar daugiau universalumo - higieniškai valo plyteles, kaitlentes, gaubtus ir net mažiausius tarpus, įskaitant įsisenėjusių nešvarumų pašalinimą. Komplekte yra EasyFix grindų antgalis su lanksčia jungtimi, užtikrinančia puikią ergonomiką, ir lamelių technologija, užtikrinanti tobulus valymo rezultatus. Naudojant patogią kabliuko ir kilpos sistemą, mikropluošto grindų šluostę galima be vargo pritvirtinti prie grindų antgalio ir vėl nuimti neturint kontakto su nešvarumais. Naudojant dviejų pakopų garų reguliavimą, garų intensyvumą galima puikiai pritaikyti prie kiekvieno paviršiaus ir nešvarumų tipo. Papildomai komplekte rasite: priedų saugykla ir grindų antgalio laikymo vieta.
Savybės ir privalumai
Trumpas įkaitimo laikasTik 30 sekundžių įkaitimo laikas užtikrina prietaiso panaudojimą nedelsiant, kai prireikia
Grindų valymo rinkinys EasyFix su lanksčia jungtimi ant grindų antgalio ir lipnia fiksacijos sistema grindų šluostei.Optimalūs valymo rezultatai visų tipų kietoms grindims dėl šluostės lipnios fiksacijos sistemos Lipnios fiksacijos sistemos dėka, šluostė nuimama ir pakeičiama išvengiant kontakto su purvu. Lanksti antgalio jungtis užtikrina ergonomišką, efektyvų valymą su pilnu sąlyčiu su grindų paviršiumi, nežiūrint į naudotojo ūgį,
Pastovus garų tiekimas ir integruota nukalkinimo kasetėTalpą galima pripildyti vandeniu bet kuriuo metu - garas bus tiekiamas nepertraukiamai ir valymas vyks be trikdžių Išmani nukalkinimo kasetė kalkes iš vandens pašalina automatiškai
Daugiafunkciai priedai
- Efektyvus skirtingų paviršių valymas su grindų antgaliu, rankiniu antgaliu, apvaliu šepetėliu ir t.t.
Grindų valymo šluostė ir rankinio antgalio šluostė
- Rūpestingam valymui ir geresniam purvo surinkimui bei šalinimui.
Saugos užraktas nuo vaikų ant garų pistoleto
- Užrakto sistema patikimai apsaugo nuo vaikų netinkamo elgesio su įrenginiu
2-jų režimų garo srauto intensyvumo reguliatorius ant rankenos
- Garų srauto intensyvumas gali būti pasirenkamas priklausomai nuo valomo paviršiaus ir jo užterštumo
Priedų saugojimas ir parkavimo padėtis
- Praktiškas priedų saugojimas. Antgalio parkavimo vieta pertraukų metu.
Įjungimo / išjungimo mygtukas ant įrenginio korpuso
- Paprasta įjungti ir išjungti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Testo sertifikatas¹⁾
|Naikina iki 99,999% virusų¹⁾ ir 99,99% bakterijų¹⁾
|Išvalomas plotas vienu talpos papildymu (m²)
|approx. 75
|Boilerio galia (W)
|1900
|Maksimalus garų slėgis (bar)
|max. 3,5
|Elektros laido ilgis (m)
|4
|Įkaitimo laikas (min)
|0,5
|Rezervuaro talpa (l)
|1
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Tyrimai parodė, kad Kärcher garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui, 99,999% apgaubtų virusų, tokių kaip koronavirusas ar gripas (išskyrus Hepatitis-B virusą) gali būti pašalinami nuo įprastų namų aplinkoje aptinkamų kietų lygių buities paviršių (bandymo mikrobas: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Kruopščiai valant su Kärcher garų valytuvu, 99.99% visų įprastų namų bakterijų gali būti sunaikinamos nuo įprastų kietų lygių buities paviršių, jei valymo greitis bus ne didesnis kaip 30 cm/s su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui (bandomasis mikrobas: Enterococcus hirae). / ³⁾ Mažiausias veiksnys, kuriuo pailgėja gaminio tarnavimo laikas, nustatytas atlikus vidinius bandymus, kai vandens kietumas yra 20 °dH, o karbonatų kietumas - 15 °dH.
Komplektacija
- EasyFix universali grindų valymo šluostė: 1 Piece(s)
- Mikropluošto šluostė rankiniam antgaliui: 1 Piece(s)
- Nukalkinimo kasetė: 1 Piece(s)
- Taškinis antgalis
- Rankinis antgalis
- Apvalus šepetėlis, juodas: 1 Piece(s)
- Grindų antgalis: EasyFix
- Garo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdelių ilgis su garų įvadu: 0.5 m
Įranga
- Saugos užraktas nuo vaikų
- Apsauginis vožtuvas
- Garų srauto reguliavimas: ant rankenos (dviem etapais)
- Talpa: galima papildyti, kai tik yra poreikis
- Garų tiekimo žarna su purškimo pistoletu: 2.2 m
- Integruotas įjungimo / išjungimo mygtukas
- Priedų saugojimas ant įrenginio
Videos
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Vandens čiaupai
- Plautuvės
- Sienų plytelės
- Langai ir stiklo paviršiai
- Gartraukiai
- Kaitlentės
Priedai
SC 3 EasyFix atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.