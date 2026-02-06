Garo valytuvas SC 3 EasyFix Select
„SC 3 EasyFix Select“ garų valytuvas su „EasyFix“ grindų antgaliu, nukalkinimo kasete ir pildoma vandens talpykla užtikrina nepertraukiamą valymo procesą. Įkaista vos per 30 sekundžių.
„SC 3 EasyFix Select“ yra greičiausias garų valytuvas savo klasėje, kuris bus paruoštas veikti vos po 30 sekundžių įkaitimo laiko. Vandens talpyklą galima bet kada iš naujo pripildyti ir valyti be pertraukų. Nukalkinimo kasetė autonomiškai nukalkina vandenį, todėl įrenginys ilgiau tarnauja. „Kärcher SC 3 EasyFix Select“ valo be cheminių medžiagų ir gali būti naudojamas praktiškai bet kurioje namų vietoje. Valytuvu galima valyti visų rūšių kietus namų paviršius. Kruopštus valymas „Kärcher“ garų valytuvu leidžia pašalinti 99,999 % virusų¹⁾ ir 99,99 % visų įprastų namų bakterijų²⁾ nuo kietų paviršių. Platus priedų asortimentas užtikrina higieniškus rezultatus valant plyteles, kaitlentes, gartraukius ir net mažiausius plyšius – bus pašalinti net labiausiai įsisenėję nešvarumai. Įrenginys tiekiamas su „EasyFix“ grindų antgaliu su lanksčia jungtimi, užtikrinančia puikią ergonomiką, o garus koncentruojanti technologija leidžia pasiekti puikius valymo rezultatus. Dėl patogios lipnios fiksacijos sistemos grindų valymo šluostę galima be pastangų pritvirtinti ir nuimti nuo grindų antgalio visiškai nesiliečiant prie purvo. Naudojant dviejų žingsnių garų reguliavimo funkciją, garų intensyvumą galima pritaikyti pagal paviršių ir nešvarumų tipą. Papildomi privalumai: priedų laikymo skyriai ir numatyta grindų antgalio stovėjimo padėtis.
Savybės ir privalumai
Trumpas įkaitimo laikasTik 30 sekundžių įkaitimo laikas užtikrina prietaiso panaudojimą nedelsiant, kai prireikia
Grindų valymo rinkinys EasyFix su lanksčia jungtimi ant grindų antgalio ir lipnia fiksacijos sistema grindų šluostei.Optimalūs valymo rezultatai visų tipų kietoms grindims dėl šluostės lipnios fiksacijos sistemos Lipnios fiksacijos sistemos dėka, šluostė nuimama ir pakeičiama išvengiant kontakto su purvu. Lanksti antgalio jungtis užtikrina ergonomišką, efektyvų valymą su pilnu sąlyčiu su grindų paviršiumi, nežiūrint į naudotojo ūgį,
Pastovus garų tiekimas ir integruota nukalkinimo kasetėTalpą galima pripildyti vandeniu bet kuriuo metu - garas bus tiekiamas nepertraukiamai ir valymas vyks be trikdžių Išmanioji kalkių šalinimo kasetė automatiškai pašalina kalkes iš vandens ir gerokai pailgina prietaiso eksploatavimo laiką.
Daugiafunkciai priedai
- Efektyvus skirtingų paviršių valymas su grindų antgaliu, rankiniu antgaliu, apvaliu šepetėliu ir t.t.
Grindų valymo šluostė ir rankinio antgalio šluostė
- Rūpestingam valymui ir geresniam purvo surinkimui bei šalinimui.
Saugos užraktas nuo vaikų ant garų pistoleto
- Užrakto sistema patikimai apsaugo nuo vaikų netinkamo elgesio su įrenginiu
2-jų režimų garo srauto intensyvumo reguliatorius ant rankenos
- Garų srauto intensyvumas gali būti pasirenkamas priklausomai nuo valomo paviršiaus ir jo užterštumo
Priedų saugojimas ir parkavimo padėtis
- Praktiškas priedų saugojimas. Antgalio parkavimo vieta pertraukų metu.
Įjungimo / išjungimo mygtukas ant įrenginio korpuso
- Paprasta įjungti ir išjungti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Testo sertifikatas¹⁾
|Naikina iki 99,999% virusų¹⁾ ir 99,99% bakterijų¹⁾
|Išvalomas plotas vienu talpos papildymu (m²)
|approx. 75
|Boilerio galia (W)
|1900
|Maksimalus garų slėgis (bar)
|max. 3,5
|Elektros laido ilgis (m)
|4
|Įkaitimo laikas (min)
|0,5
|Rezervuaro talpa (l)
|1
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|360 x 236 x 253
Komplektacija
- EasyFix universali grindų valymo šluostė: 1 Piece(s)
- Mikropluošto šluostė rankiniam antgaliui: 1 Piece(s)
- Nukalkinimo kasetė: 1 Piece(s)
- Taškinis antgalis
- Rankinis antgalis
- Langų antgalis „Comfort"
- Apvalus šepetėlis, juodas: 1 Piece(s)
- Grindų antgalis: EasyFix
- Garo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdelių ilgis su garų įvadu: 0.5 m
Įranga
- Saugos užraktas nuo vaikų
- Apsauginis vožtuvas
- Garų srauto reguliavimas: ant rankenos (dviem etapais)
- Talpa: galima papildyti, kai tik yra poreikis
- Garų tiekimo žarna su purškimo pistoletu: 2.2 m
- Integruotas įjungimo / išjungimo mygtukas
- Priedų saugojimas ant įrenginio
Videos
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Vandens čiaupai
- Plautuvės
- Sienų plytelės
- Langai ir stiklo paviršiai
- Gartraukiai
- Kaitlentės
Priedai
SC 3 EasyFix Select atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.