Garo valytuvas SG 4/4
Kompaktiškas garo valytuvas SG 4/4 su galingu 4bar garo slėgiu. Turi tolygų garo kiekio reguliatorių bei VapoHydro režimą - visa tai puikiam valymo rezultatui nenaudojant cheminių ploviklių.
SG 4/4 yra kompaktiškas ir tvirtas garų valytuvas, kuris dėl 4 barų garo slėgio daro įspūdį puikiu valymo efektyvumu ir sertifikuota dezinfekcija*. Be galo kintantis garų kiekio valdymas ir „VapoHydro“ funkcija kintančiam garų prisotinimo valdymui leidžia puikiai pritaikyti mašiną prie atitinkamos valymo užduoties. Greitai įkaista dviejų cisternų sistema gali būti nuolat pildoma, taip užtikrinant ilgą nepertraukiamą darbą. Mašina turi integruotą temperatūros indikatorių, veikia visiškai be cheminių priemonių ir yra universali. Išsamų įrangos paketą sudaro 2 grindų purkštukai (abrazyviniam ir higieniniam valymui), integruotas daiktadėžės laikiklis, integruotas kabelio kablys, taip pat laikiklis vamzdžiams, skirtas taupyti vietą. (* pagal EN 16615, PVC grindys, mašina: SG 4/4 (grindų antgalis su lamele, 30 cm / s, maks. garų slėgis, min. VapoHydro), sunaikinamos bakterijos: Enterococcus hirae ATCC 10541, virusai: MVA, Pelių pernešamas norovirusas, adenovirusas.)
Savybės ir privalumai
Sertifikuota ir labai efektyvi dezinfekcijaPaviršiaus dezinfekcija pagal EN 16615 patikrinta labaratoriniais tyrimais. Veiksmingumo spektras: baktericidinis ir virucidinis ir apgaubtieji virusai PLUS. Atlikti tyrimai mikrobais: Enterococcus hirae, MVA, pelių norovirusas, adenovirusas.
Dezinfekcija be cheminių priemoniųValymas vandeniu, kurio dėka pašalinamos visos apnašos ir taupomi resursai Paviršiams draugiškas valymas be chemikalų Patogus valymas be cheminių valiklių
2-jų talpų sistemaŠvaraus vandens rezervuarą galima nuolat pildyti, nes pašildytojas ir talpa yra atskirai. Akimirksniu nuolat susidaro garai, nes visada kaitinama tik dalis viso tūrio. SG 4/4, kurio bendras tūris yra didesnis nei 4 litrai, galima naudoti ilgesnį laiką be pildymo.
„VapoHydro“ funkcija.
- „VapoHydro“ dėka garo intensyvumą galima pritaikyti kiekvienai valymo užduočiai.
- Be garo slėgio, prisotinimą galima nuolat reguliuoti nuo pilno garo iki karšto vandens.
- Su karšto vandens srove veiksmingai pašalinti įsisenėjusiems nešvarumams.
Priedų laikymo skyrius
- Integruotoje daiktadėžėje skirtoje įvairiems priedams laikyti.
- Specialios mažos detalės visada saugomos tap nepametamos.
- Vamzdelius galima laikyti įrenginio gale.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Boilerio talpa (l)
|2,4
|Rezervuaro talpa (l)
|2
|Garų slėgis (bar)
|max. 4
|Boilerio galia (W)
|2300
|Įkaitimo laikas (min)
|9
|Garo katilo temperatūra (°C)
|max. 145
|Elektros laido ilgis (m)
|7,5
|Įtampa (V)
|220 - 240
|Dažnis (Hz)
|50 - 60
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|475 x 320 x 275
Komplektacija
- Rankinis antgalis su šepetėliu: 165 mm
- Garo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdelių ilgis su garų įvadu: 505 mm
- Garų tiekimo žarna su purškimo pistoletu: 2 m
- Grindų antgalis su skersiniais: 320 mm
- Grindų antgalis su šereliais: 310 mm
- Pripildymo piltuvas
- Garų siurbimo vamzdis: 2 Piece(s)
- Frotinis rankinio antgalio užvalkalas
- Grindų antgalio šluostė (frotinis audinys, 400x200 mm)
- Grindų antgalio šluostė (frotinis audinys, 480x270 mm)
Įranga
- Talpa: galima papildyti, kai tik yra poreikis
- Ergonomiška rankena
- Padidintos galios antgalis
- Taškinės srovės antgalis, trumpas
- Taškinės srovės antgalis, ilgas
- Apvalus šepetėlis, juodas: 1 Piece(s)
- VapoHydro funkcija
- Neribotai reguliuojamas garų prisotinimo reguliavimas
- Garų srauto reguliavimas: įrenginyje (neribotai kintamas)
- Apsauginis užraktas
Pritaikymo sritys
- Universalus tinkamas naudoti vietose, kuriose keliami aukšti higienos reikalavimai
Priedai
