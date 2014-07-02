Apvalių šepečių rinkinys su žalvario šereliais
Apvalių šepetėlių rinkinys su žalvariniais šereliais, skirtas įsisenėjusiems ir įsiėdusiems nešvarumams šalinti. Idealiai tinka įbrėžimams atspariems paviršiams valyti.
Apvalių šepetėlių rinkinys su žalvariniais šereliais, skirtas įsisenėjusiems ir įsiėdusiems nešvarumams šalinti, pavyzdžiui, nuo orkaičių lentynų ar viryklių. Tvirti valymo šepečiai metaliniais šereliais, naudojami kartu su garų valytuvu, užtikrins puikią valymo kokybę. Pastaba: netinka lengvai pažeidžiamiems paviršiams, tokiems, kaip mediena ar plastikas.
Savybės ir privalumai
Žalvariniai šereliai
- Tvirti šepečiai lengvai pašalina įsisenėjusius nešvarumus
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|40 x 26 x 26
Suderinami įrenginiai
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit (white)
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium Iron (white)
- SC2 + Grindų šluostės (2 vnt)
- SC3 + Nukalkinimo kasetė
- SI 4 EasyFix Iron
- SI 4 EasyFix Premium Iron
- SI 4 EasyFix Premium Iron (white)
Pritaikymo sritys
- Kepsninės
- Orkaitė
- Įsisenėjęs purvas