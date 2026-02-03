Garo valytuvas SC 5 EasyFix Iron
SC 5 EasyFix Iron garų valytuvas su 4,2 bar slėgio garų srautu ir garų lygintuvu. VapoHydro" funkcija, grindų antgalis ir kiti priedai.
SC 5 EasyFix Iron yra visapusiškai unikalus garų valyme. Su 4,2 bar garų slėgiu, tai yra galingiausias garo valytuvas savo klasėje. Garų slėgio lygintuvas sutrumpina įprasto lyginimo laiką iki 50 %. Dėka VapoHydro funkcijos, papildomas karštas vanduo padeda pašalinti net ir itin įsisenėjusį purvą akimirksniu. Įvairūs garų intensyvumo režimai gali būti pritaikyti priklausomai nuo paviršiaus užterštumo. Nuolat papildomas, išimamas vandens rezervuaras užtikrina, kad darbas nebus pertrauktas. SC 5 taip pat yra integruotas elektros laido laikymas, priedų saugojimas ir grindų antgalio parkavimas. Įrenginys valo be jokių cheminių valiklių ir sunaikina 99.99% visų įprastų namų aplinkoje aptinkamų bakterijų. Keraminės plytelės, elektrinės viryklės, gartraukiai ir mažiausi plytelių tarpai tiesiog švytės. Grindų antgalis EasyFix stebina lanksčia jungtimi ir užtikrina visišką ergonomiką, o garus koncentruojanti technologija - puikius valymo rezultatus. Dėka lipnios fiksacijos sistemos, mikropluošto šluostė greitai ir lengvai pritvirtinama ir nuimama nuo grindų antgalio, išvengiant kontakto su purvu.
Savybės ir privalumai
VapoHydro funkcijaPapildykite garus karštu vandeniu. Nešvarumai pašalinami lengviau ir paprasčiausiai nuplaunami. Dar geresniems valymo rezultatams pasiekti.
Grindų valymo rinkinys EasyFix su lanksčia jungtimi ant grindų antgalio ir lipnia fiksacijos sistema grindų šluostei.Optimalūs valymo rezultatai visų tipų kietoms grindims dėl šluostės lipnios fiksacijos sistemos Lipnios fiksacijos sistemos dėka, šluostė nuimama ir pakeičiama išvengiant kontakto su purvu. Lanksti antgalio jungtis užtikrina ergonomišką, efektyvų valymą su pilnu sąlyčiu su grindų paviršiumi, nežiūrint į naudotojo ūgį,
Nuolat vandeniu papildomas, išimamas vandens rezervuarasNepertraukiamam valymui ir patogiam vandens papildymui
Daugiafunkciai priedai su gariniu lygintuvu
- Efektyvus skirtingų paviršių valymas su grindų antgaliu, rankiniu antgaliu, apvaliu šepetėliu ir t.t.
- Garo lygintuvas su fiksuotu temperatūros nustatymu, automatiniu išsijungimu ir lengvo pado plokštele. Sutaupoma iki 50% laiko.
Grindų valymo šluostė ir rankinio antgalio šluostė
- Rūpestingam valymui ir geresniam purvo surinkimui bei šalinimui.
Saugos užraktas nuo vaikų ant garų pistoleto
- Užrakto sistema patikimai apsaugo nuo vaikų netinkamo elgesio su įrenginiu
Keturių pakopų garo srauto reguliatorius
- Garų srauto intensyvumas gali būti pasirenkamas priklausomai nuo valomo paviršiaus ir jo užterštumo
Priedų saugojimas ir parkavimo padėtis
- Praktiškas priedų saugojimas. Antgalio parkavimo vieta pertraukų metu.
Įjungimo/išjungimo mygtukas ant įrenginio korpuso
- Paprasta įjungti ir išjungti.
Integruota vieta elektros laido saugojimui
- Saugus laido ir kitų priedų sandėliavimas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Testo sertifikatas¹⁾
|Naikina iki 99,999% virusų¹⁾ ir 99,99% bakterijų¹⁾
|Išvalomas plotas vienu talpos papildymu (m²)
|approx. 150
|Boilerio galia (W)
|2250
|Maksimalus garų slėgis (bar)
|max. 4,2
|Elektros laido ilgis (m)
|6
|Įkaitimo laikas (min)
|3
|Boilerio talpa (l)
|0,5
|Rezervuaro talpa (l)
|1,5
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Tyrimai parodė, kad Kärcher garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui, 99,999% apgaubtų virusų, tokių kaip koronavirusas ar gripas (išskyrus Hepatitis-B virusą) gali būti pašalinami nuo įprastų namų aplinkoje aptinkamų kietų lygių buities paviršių (bandymo mikrobas: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Kruopščiai valant su Kärcher garų valytuvu, 99.99% visų įprastų namų bakterijų gali būti sunaikinamos nuo įprastų kietų lygių buities paviršių, jei valymo greitis bus ne didesnis kaip 30 cm/s su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui (bandomasis mikrobas: Enterococcus hirae).
Komplektacija
- EasyFix universali grindų valymo šluostė: 1 Piece(s)
- Mikropluošto šluostė rankiniam antgaliui: 1 Piece(s)
- Nukalkinimo milteliai: 3 Piece(s)
- Taškinis antgalis
- Rankinis antgalis
- Apvalus šepetėlis, juodas: 1 Piece(s)
- Garinis lygintuvas EasyFinish
- Grindų antgalis: EasyFix
- Garo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdelių ilgis su garų įvadu: 0.5 m
Įranga
- Saugos užraktas nuo vaikų
- Apsauginis vožtuvas
- Garų srauto reguliavimas: ant prietaiso (4 lygiai)
- Talpa: nuimamas ir bet kuriuo metu gali būti papildytas
- Garų tiekimo žarna su purškimo pistoletu: 2.3 m
- Jungtis lygintuvui
- Integruotas įjungimo / išjungimo mygtukas
- VapoHydro funkcija
- Priedų saugojimas ant įrenginio
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Vandens čiaupai
- Plautuvės
- Sienų plytelės
- Langai ir stiklo paviršiai
- Gartraukiai
- Kaitlentės
- Lyginimas
