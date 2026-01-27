Garo valytuvas SC 2 Deluxe
Garo valytuvas su šviečiančiu žiedu, rodančiu darbo režimą. Idealus visiems kietiems namų grindų paviršiams valyti.
Naujas, kompaktiškas ir lengvas SC 2 Deluxe garų valytuvas. Su šiuo įrenginiu plytelės, kaitlentės ir net mažiausi tarpai yra higieniškai išvalomi, pašalinant net labiausiai prikibusį purvą. Kompaktiškas SC 2 Deluxe garų valytuvas pašalina net iki 99,999 % virusų¹⁾ ir 99.99% namų aplinkoje aptinkamų bakterijų. Be to, įrenginys turi dviejų pakopų garų reguliavimą, garų intensyvumo pritaikymui prie paviršiaus ir užterštumo lygio, o rankenoje - šviesos diodų žiedą, rodantį darbo režimą. Raudona spalva rodo, kad garai šildomi, žalia - prietaisas yra paruoštas naudoti. EasyFix grindų antgalis su lanksčia jungtimi ir garus koncentruojančia technologija, užtikrina puikius valymo rezultatus ir ergonomiką. Lipnios fiksacijos technologijos dėka, mikropluošto šluostė gali būti greitai ir lengvai pritvirtinama ar nuimama išvengiant kontakto su purvu.
Savybės ir privalumai
LED šviesų indikacija ant įrenginioKuomet LED švieso dega raudonai, įrenginys kaista. Kuomet šviesti pradeda žaliai, įrenginys pasiruošęs darbui.
Grindų valymo rinkinys EasyFix su lanksčia jungtimi ant grindų antgalio ir lipnia fiksacijos sistema grindų šluostei.Optimalūs valymo rezultatai visų tipų kietoms grindims dėl šluostės lipnios fiksacijos sistemos Lipnios fiksacijos sistemos dėka, šluostė nuimama ir pakeičiama išvengiant kontakto su purvu. Lanksti antgalio jungtis užtikrina ergonomišką, efektyvų valymą su pilnu sąlyčiu su grindų paviršiumi, nežiūrint į naudotojo ūgį,
Patogi priedų saugojimo ir parkavimo vietaVisi priedai, įskaitant ir prailginimo vamzdžius, gali būti laikomi itin ilgame priedų maišelyje ar tiesiog ant įrenginio.
Saugos užraktas nuo vaikų ant garų pistoleto
- Užrakto sistema patikimai apsaugo nuo vaikų netinkamo elgesio su įrenginiu
Daugiafunkciai priedai
- Tikslinis įvairių paviršių valymas su grindų antgaliu, rankiniu antgaliu, apvaliu šepetėliu ir t.t.
Grindų valymo šluostė ir rankinio antgalio šluostė
- Rūpestingam valymui ir geresniam purvo surinkimui bei šalinimui.
2-jų režimų garo srauto intensyvumo reguliatorius ant rankenos
- Garų srauto intensyvumas gali būti pasirenkamas priklausomai nuo valomo paviršiaus ir jo užterštumo
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Testo sertifikatas¹⁾
|Naikina iki 99,999% virusų¹⁾ ir 99,99% bakterijų¹⁾
|Išvalomas plotas vienu talpos papildymu (m²)
|approx. 75
|Boilerio galia (W)
|1500
|Maksimalus garų slėgis (bar)
|max. 3,2
|Elektros laido ilgis (m)
|4
|Įkaitimo laikas (min)
|6,5
|Boilerio talpa (l)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|304 x 231 x 287
¹⁾ Tyrimai parodė, kad Kärcher garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui, 99,999% apgaubtų virusų, tokių kaip koronavirusas ar gripas (išskyrus Hepatitis-B virusą) gali būti pašalinami nuo įprastų namų aplinkoje aptinkamų kietų lygių buities paviršių (bandymo mikrobas: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Kruopščiai valant su Kärcher garų valytuvu, 99.99% visų įprastų namų bakterijų gali būti sunaikinamos nuo įprastų kietų lygių buities paviršių, jei valymo greitis bus ne didesnis kaip 30 cm/s su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui (bandomasis mikrobas: Enterococcus hirae).
Komplektacija
- Priedų krepšys
- EasyFix universali grindų valymo šluostė: 1 Piece(s)
- Mikropluošto šluostė rankiniam antgaliui: 1 Piece(s)
- Taškinis antgalis
- Rankinis antgalis
- Apvalus šepetėlis, juodas: 1 Piece(s)
- Plyšių šepetėlis
- Grindų antgalis: EasyFix
- Garo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdelių ilgis su garų įvadu: 0.5 m
Įranga
- Saugos užraktas nuo vaikų
- Apsauginis vožtuvas
- Garų srauto reguliavimas: ant rankenos (dviem etapais)
- Garų tiekimo žarna su purškimo pistoletu: 2.2 m
- Priedų saugojimas ant įrenginio
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Vandens čiaupai
- Plautuvės
- Sienų plytelės
- Langai ir stiklo paviršiai
- Gartraukiai
- Kaitlentės
- plytelių siūlės
