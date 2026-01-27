Garo valytuvas SC 1
Dėka savo kompaktiško dydžio, SC 1 rankinis garų valytuvas yra idealus greitam ir patogiam įvairių paviršių valymui namuose, nenaudojant cheminių valiklių.
Kompaktiškasis SC 1 garų valytuvas valo be jokių cheminių valiklių ir puikiai tinka naudojimui namuose. Skirtas įvairių karščiui ir drėgmei atsparių paviršių valymui, garai sunaikina 99,99% įprastoje namų aplinkoje aptinkamų bakterijų, garais išvalyti paviršiai pasižymi higieniška švara. Šis prietaisas yra idealus greitam ir kruopščiam valymui ir labai kompaktiškas sandėliavimui. Papildomai galima naudoti įvairius priedus bei aksesuarus (šepetėlius, šluostes, antgalius ir kt), su kurių pagalba plytelės, kaitlentės, gartraukiai, plytelių tarpai ir kt. spindi švara. Pašalinami net ir labiausiai prikibę nešvarumai ar riebalų nuosėdos. Kompakiškas ir užima mažai vietos sandėliavimui.
Savybės ir privalumai
Galingas 3 barų garų slėgisLengvai pašalina įvairios kilmės purvą - netgi sunkiai pasiekiamose vietose
Mažas, patogus ir lengvai sandėliuojamasPrietaisą galima laikyti naudojimo vietoje, kad būtų patogu
Užraktas nuo vaikų ant įrenginio korpusoUžrakto sistema patikimai apsaugo nuo vaikų netinkamo elgesio su įrenginiu
Purkštuko dangtelis
- Rūpestingam valymui ir geresniam purvo surinkimui bei šalinimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Testo sertifikatas¹⁾
|Naikina iki 99,999% virusų¹⁾ ir 99,9% bakterijų²⁾
|Išvalomas plotas vienu talpos papildymu (m²)
|approx. 20
|Boilerio galia (W)
|1200
|Maksimalus garų slėgis (bar)
|max. 3
|Elektros laido ilgis (m)
|4
|Įkaitimo laikas (min)
|3
|Boilerio talpa (l)
|0,2
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|1,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ Tyrimai parodė, kad Kärcher garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui, 99,999% apgaubtų virusų, tokių kaip koronavirusas ar gripas (išskyrus Hepatitis-B virusą) gali būti pašalinami nuo įprastų namų aplinkoje aptinkamų kietų lygių buities paviršių (bandymo mikrobas: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Kruopščiai valant su Kärcher garų valytuvu, 99.99% visų įprastų namų bakterijų gali būti sunaikinamos nuo įprastų kietų lygių buities paviršių, jei valymo greitis bus ne didesnis kaip 30 cm/s su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui (bandomasis mikrobas: Enterococcus hirae).
Komplektacija
- Mikropluošto šluostė rankiniam antgaliui: 1 Piece(s)
- Taškinis antgalis
- Rankinis antgalis
- Padidintos galios antgalis
- Apvalus šepetėlis, juodas: 1 Piece(s)
- Matavimo indas: 200 ml
Įranga
- Saugos užraktas nuo vaikų
- Apsauginis vožtuvas
Pritaikymo sritys
- Vandens čiaupai
- Plautuvės
- Sienų plytelės
- Langai ir stiklo paviršiai
- Gartraukiai
- Kaitlentės
Priedai
Valymo priemonės
SC 1 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.