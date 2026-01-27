Garo valytuvas SC 3 Deluxe
Įkaista vos per 30 sekundžių: SC 3 Delux su LED apšvietimu ir patogia priedų laikymo vieta, valo be pertraukų dėl nuolat užpildomos vandens talpos.
SC 3 Deluxe įkaista vos per 30 sekundžių ir pašalina iki 99,999 % virusų¹⁾ ir 99,99 % visų įprastų bakterijų buityje²⁾ ant kietų paviršių. Su integruotu priedų laikymo skyriumi įrenginyje galima paprastai ir patogiai laikyti, kabelius ir žarnas. Kitos funkcijos apima integruotą nukalkinimo kasetę, nuolat užpildomą vandens talpą, kad valymas vyktų be pertraukų, LED apšvietimas, rodantis darbo režimą, taip pat įvairūs priedai, skirti pašalinti įsisenėjusius nešvarumus nuo plytelių, kaitlenčių ir ištraukiamųjų gaubtų paviršių bei plyšiuose ir sujungimuose. Įrenginys taip pat turi EasyFix grindų antgalį su lanksčia jungtimi, užtikrinančia puikią ergonomiką, ir lamelių technologija, užtikrina tobulus valymo rezultatus. Naudojant patogią kabliuko ir kilpos sistemą, mikropluošto grindų šluostę galima be vargo pritvirtinti prie grindų antgalio ir vėl nuimti neturint kontakto su nešvarumais. Dviejų pakopų garų reguliavimo režimai visada užtikrina tolygų garų srautą, prisitaikymą prie paviršiaus ir užterštumo lygio.
Savybės ir privalumai
Trumpas įkaitimo laikasTik 30 sekundžių įkaitimo laikas užtikrina prietaiso panaudojimą nedelsiant, kai prireikia
Patogi priedų laikymo ir parkavimo vietaPatogus priedų, tokių kaip ilgintuvas, kabelių ir garų žarnos laikymas Grindų antgalio parkavimo padėtis lengvam parkavimui darbo pertraukų metu
Pastovus garų tiekimas ir integruota nukalkinimo kasetėTalpą galima pripildyti vandeniu bet kuriuo metu - garas bus tiekiamas nepertraukiamai ir valymas vyks be trikdžių Išmani nukalkinimo kasetė kalkes iš vandens pašalina automatiškai
Grindų valymo rinkinys EasyFix su lanksčia jungtimi ant grindų antgalio ir lipnia fiksacijos sistema grindų šluostei.
- Puikūs valymo rezultatai ant įvairių grindų paviršių namuose pasiekiami dėl veiksmingos antgalio struktūros.
- Lipnios fiksacijos sistemos dėka, šluostė nuimama ir pakeičiama išvengiant kontakto su purvu.
- Lanksti antgalio jungtis užtikrina ergonomišką, efektyvų valymą su pilnu sąlyčiu su grindų paviršiumi, nežiūrint į naudotojo ūgį,
Daugiafunkciai priedai
- Efektyvus skirtingų paviršių valymas su grindų antgaliu, rankiniu antgaliu, apvaliu šepetėliu ir t.t.
Grindų valymo šluostė ir rankinio antgalio šluostė
- Rūpestingam valymui ir geresniam purvo surinkimui bei šalinimui.
Saugos užraktas nuo vaikų ant garų pistoleto
- Užrakto sistema patikimai apsaugo nuo vaikų netinkamo elgesio su įrenginiu
2-jų režimų garo srauto intensyvumo reguliatorius ant rankenos
- Garų srauto intensyvumas gali būti pasirenkamas priklausomai nuo valomo paviršiaus ir jo užterštumo
Įjungimo / išjungimo mygtukas ant įrenginio korpuso
- Paprasta įjungti ir išjungti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Testo sertifikatas¹⁾
|Naikina iki 99,999% virusų¹⁾ ir 99,99% bakterijų¹⁾
|Išvalomas plotas vienu talpos papildymu (m²)
|approx. 75
|Boilerio galia (W)
|1900
|Maksimalus garų slėgis (bar)
|max. 3,5
|Elektros laido ilgis (m)
|4
|Įkaitimo laikas (min)
|0,5
|Rezervuaro talpa (l)
|1
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Tyrimai parodė, kad Kärcher garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui, 99,999% apgaubtų virusų, tokių kaip koronavirusas ar gripas (išskyrus Hepatitis-B virusą) gali būti pašalinami nuo įprastų namų aplinkoje aptinkamų kietų lygių buities paviršių (bandymo mikrobas: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Kruopščiai valant su Kärcher garų valytuvu, 99.99% visų įprastų namų bakterijų gali būti sunaikinamos nuo įprastų kietų lygių buities paviršių, jei valymo greitis bus ne didesnis kaip 30 cm/s su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui (bandomasis mikrobas: Enterococcus hirae). / ³⁾ Mažiausias veiksnys, kuriuo pailgėja gaminio tarnavimo laikas, nustatytas atlikus vidinius bandymus, kai vandens kietumas yra 20 °dH, o karbonatų kietumas - 15 °dH.
Komplektacija
- EasyFix universali grindų valymo šluostė: 1 Piece(s)
- Mikropluošto šluostė rankiniam antgaliui: 1 Piece(s)
- Nukalkinimo kasetė: 1 Piece(s)
- Taškinis antgalis
- Rankinis antgalis
- Apvalus šepetėlis, juodas: 1 Piece(s)
- Plyšių šepetėlis
- Grindų antgalis: EasyFix
- Garo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdelių ilgis su garų įvadu: 0.5 m
Įranga
- Saugos užraktas nuo vaikų
- Apsauginis vožtuvas
- Garų srauto reguliavimas: Ant įrenginio (dviejų lygių)
- Talpa: galima papildyti, kai tik yra poreikis
- Garų tiekimo žarna su purškimo pistoletu: 2.2 m
- Integruotas įjungimo / išjungimo mygtukas
- Priedų saugojimas ant įrenginio
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Vandens čiaupai
- Plautuvės
- Sienų plytelės
- Langai ir stiklo paviršiai
- Gartraukiai
- Kaitlentės
- plytelių siūlės
Priedai
SC 3 Deluxe atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.