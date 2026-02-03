Garo valytuvas SC 1 Multi & Up Textile Edition
Daugiafunkcį „keturi viename“ garo valytuvą „SC 1 Multi & Up Textile Edition“ galima naudoti trimis skirtingomis padėtimis ir kaip rankinį garintuvą, todėl jis puikiai pritaikomas pagal individualius poreikius.
Kompaktišku „keturi viename“ garo valytuvu „SC 1 Multi & Up Textile Edition“ valymo darbus atliksite nenaudodami jokių cheminių medžiagų, o giluminiam namų valymui pasiruošite akimirksniu, nes dėl komplekte esančio „EasyFix Large“ grindų antgalių rinkinio įrenginys gali būti naudojamas kaip daugiafunkcis rankinis garintuvas arba kaip universalus „trys viename“ garo valytuvas. Galima dirbti naudojant tris skirtingas įrenginio padėtis – viršutinę, vidurinę ir apatinę – todėl jis puikiai prisitaiko prie individualių poreikių. Kruopštus valymas „Kärcher“ garų valytuvu leidžia pašalinti iki 99,999 % virusų¹⁾ ir 99,99 % visų įprastų namų bakterijų²⁾ nuo kietų paviršių. Kompaktiškas ir praktiškas įrenginio dizainas užtikrina, kad jį bus patogu naudoti ir laikyti net mažiausiose erdvėse. „SC 1 Multi & Up Textile Edition“ garų valytuvas bus paruoštas naudoti vos per 30 sekundžių. Vandens talpykla nuimama, todėl ją lengva papildyti, tad nebereikia ilgai laukti ir įrenginį galima naudoti ilgiau. Keičiama nukalkinimo kasetė automatiškai pašalina kalkes, todėl gaminys tarnaus net penkis kartus ilgesnį laikotarpį. Ekranas su LED apšvietimu ir valdymo skydeliu užtikrina paprastą ir lengvą įrenginio valdymą. Nuolat rodomi įvairūs režimai, pvz., šildymas, paruošimas naudoti, garų režimas ir kasetės keitimas.
Savybės ir privalumai
Inovatyvi ir neįtikėtinai universali „keturi viename“ funkcija
- Dėl naujoviškos konstrukcijos prietaisas gali būti naudojamas ir kaip daugiafunkcinis rankinis garų valytuvas SC 1 Multi, ir kaip garų šluota SC 1 Multi & Up Textile Edition 3-in-1 su pridedamu EasyFix Large grindų antgaliu.
- Unikali „ trys viename“ koncepcija su trimis skirtingomis šluostės padėtimis leidžia bet kada pasirinkti optimalią šluostės padėtį.
- Viršutinė padėtis: maksimalus manevringumas po baldais ir pavienis garų naudojimas. Vidurinė padėtis: geras manevringumas po baldais ir patogus valdymo svoris. Apatinė padėtis: prietaisas tampa lengvas kaip plunksna ir gali būti paliekamas stovėjimo padėtyje trumpoms pertraukėlėms.
Kompaktiškas ir praktiškas įrenginio dizainas
- Lengvas valdymas dėl kompaktiškos įrenginio konstrukcijos.
- Ergonomiška forma valymui be pastangų.
- Prietaisą galima laikyti naudojimo vietoje, kad būtų patogu
Pastovus garų tiekimas ir integruota nukalkinimo kasetė
- Nuimamą vandens talpą galima pripildyti bet kuriuo metu - nepertraukiamam darbui.
- Išmanioji kalkių šalinimo kasetė automatiškai pašalina kalkes iš vandens ir gerokai pailgina prietaiso eksploatavimo laiką.
- LED indikatoriaus lemputė parodo, kad kasetę reikia pakeisti.
LED apšviestas ekranas
- Paprastam ir lengvam naudojimui.
- Tiesiog vieną kartą lengvai palieskite valdymo skydelį, kad įjungtumėte garų skleidimą – nereikia jokių fizinių pastangų.
- Lengvai suprantamame apšviestame ekrane rodomi šie režimai: šildymas, paruošimas naudoti, garų režimas ir kasetės keitimas.
Trumpas įkaitimo laikas
- Tik 30 sekundžių įkaitimo laikas užtikrina prietaiso panaudojimą nedelsiant, kai prireikia
Grindų antgalis „EasyFix Large“ su lanksčia jungtimi ir lipnios fiksacijos tvirtinimo sistema grindų valymo šluostei
- EasyFix Large grindų antgalis leidžia SC 1 Multi & Up Textile Edition garų valytuvui stovėti savarankiškai, net kai yra nuleistas. Be to, šis antgalis padeda greičiau valyti grindis.
- Lipnios fiksacijos sistemos dėka, šluostė nuimama ir pakeičiama išvengiant kontakto su purvu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Išvalomas plotas vienu talpos papildymu (m²)
|approx. 30
|Boilerio galia (W)
|1300
|Elektros laido ilgis (m)
|5
|Įkaitimo laikas (min)
|0,5
|Rezervuaro talpa (ml)
|200
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|1,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|345 x 113 x 190
Komplektacija
- EasyFix didelė universali grindų valymo šluostė: 1 Piece(s)
- Mikropluošto šluostė rankiniam antgaliui: 1 Piece(s)
- Nukalkinimo kasetė: 1 Piece(s)
- Drabužių garintuvas
- Rankinis antgalis
- Grindų antgalis: "EasyFix Large"
- Garo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdelių ilgis su garų įvadu: 0.5 m
Įranga
- Talpa: nuimamas ir bet kuriuo metu gali būti papildytas
- Kabelio fiksacijos sistema
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Vandens čiaupai
- Plautuvės
- Sienų plytelės
- Langai ir stiklo paviršiai
- Gartraukiai
- Kaitlentės
Priedai
SC 1 Multi & Up Textile Edition atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.