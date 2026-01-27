Garo valytuvas SC 2 EasyFix
Pradinio lygio modelis valymui garais be cheminių valiklių: Kärcher SC 2 EasyFix garų valytuvas. Idealus kietų paviršių valymui visuose namuose.
Lengvai naudojamas SC 2 EasyFix garų valytuvas turi du garų srauto intensyvumo režimus, kurie nustatomi pagal paviršių ir purvo lygį. Praktiškas ir patogus priedų laikymas ant įrenginio ir grindų antgalio pastatymo padėtis - tai naudingos savybės dar patogesniam valymui garais. Grindų antgalis EasyFix su lanksčia jungtimi užtikrina visišką ergonomiką, o garus koncentruojanti technologija užtikrina puikius valymo rezultatus. Dėl lipnios fiksacijos sistemos, mikropluošto šluostė greitai ir lengvai pritvirtinama ir nuimama nuo grindų antgalio, išvengiant kontakto su purvu. Naudojant SC 2 EasyFix garų valytuvą, nenaudojami jokie cheminiai valikliai, todėl jį galima naudoti bet kur namuose. Kruopštus valymas šiuo garų valytuvu sunaikina 99,999 % virusų¹⁾ ir 99,99 % visų įprastų namų aplinkoje aptinkamų bakterijų²⁾. Naudojant įvairius priedus, higieniškai išvalomos keraminės plytelės, elektrinės viryklės, gartraukiai ir net mažiausi plytelių tarpai. Pašalinamas net ir įsisenėjęs purvas.
Savybės ir privalumai
Priedų saugojimas ir parkavimo padėtisPatogus priedų sandėliavimas ir lengvas grindų atgalio parkavimas pertraukų metu
Grindų valymo rinkinys EasyFix su lanksčia jungtimi ant grindų antgalio ir lipnia fiksacijos sistema grindų šluostei.Optimalūs valymo rezultatai visų tipų kietoms grindims dėl šluostės lipnios fiksacijos sistemos Lipnios fiksacijos sistemos dėka, šluostė nuimama ir pakeičiama išvengiant kontakto su purvu. Lanksti antgalio jungtis užtikrina ergonomišką, efektyvų valymą su pilnu sąlyčiu su grindų paviršiumi, nežiūrint į naudotojo ūgį,
Saugos užraktas nuo vaikų ant garų pistoletoUžrakto sistema patikimai apsaugo nuo vaikų netinkamo elgesio su įrenginiu
Daugiafunkciai priedai
- Tikslinis įvairių paviršių valymas su grindų antgaliu, rankiniu antgaliu, apvaliu šepetėliu ir t.t.
Grindų valymo šluostė ir rankinio antgalio šluostė
- Rūpestingam valymui ir geresniam purvo surinkimui bei šalinimui.
2-jų režimų garo srauto intensyvumo reguliatorius ant rankenos
- Garų srauto intensyvumas gali būti pasirenkamas priklausomai nuo valomo paviršiaus ir jo užterštumo
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Testo sertifikatas¹⁾
|Naikina iki 99,999% virusų¹⁾ ir 99,99% bakterijų¹⁾
|Išvalomas plotas vienu talpos papildymu (m²)
|approx. 75
|Boilerio galia (W)
|1500
|Maksimalus garų slėgis (bar)
|max. 3,2
|Elektros laido ilgis (m)
|4
|Įkaitimo laikas (min)
|6,5
|Boilerio talpa (l)
|1
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|380 x 254 x 260
¹⁾ Tyrimai parodė, kad Kärcher garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui, 99,999% apgaubtų virusų, tokių kaip koronavirusas ar gripas (išskyrus Hepatitis-B virusą) gali būti pašalinami nuo įprastų namų aplinkoje aptinkamų kietų lygių buities paviršių (bandymo mikrobas: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Kruopščiai valant su Kärcher garų valytuvu, 99.99% visų įprastų namų bakterijų gali būti sunaikinamos nuo įprastų kietų lygių buities paviršių, jei valymo greitis bus ne didesnis kaip 30 cm/s su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui (bandomasis mikrobas: Enterococcus hirae).
Komplektacija
- EasyFix universali grindų valymo šluostė: 1 Piece(s)
- Mikropluošto šluostė rankiniam antgaliui: 1 Piece(s)
- Taškinis antgalis
- Rankinis antgalis
- Apvalus šepetėlis, juodas: 1 Piece(s)
- Grindų antgalis: EasyFix
- Garo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdelių ilgis su garų įvadu: 0.5 m
Įranga
- Saugos užraktas nuo vaikų
- Apsauginis vožtuvas
- Garų srauto reguliavimas: ant rankenos (dviem etapais)
- Garų tiekimo žarna su purškimo pistoletu: 2.2 m
- Priedų saugojimas ant įrenginio
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Vandens čiaupai
- Plautuvės
- Sienų plytelės
- Langai ir stiklo paviršiai
- Gartraukiai
- Kaitlentės
Priedai
Valymo priemonės
SC 2 EasyFix atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.