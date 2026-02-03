Garo valytuvas SC 1 Multi Comfort
Kompaktiškas ir lankstus rankinis garo valytuvas SC 1 „Multi Comfort“ su prailginimo žarna yra paruošiamas naudoti per 30 sekundžių, išties patogiam giluminiam valymui.
Kompaktišku rankiniu garo valytuvu SC 1 „Multi Comfort“ valymo darbus atliksite nenaudodami jokių cheminių medžiagų, o giluminiam valymui pasiruošite akimirksniu. Kruopštus valymas leidžia pašalinti iki 99,999 % virusų ir 99,99 % visų įprastų namų bakterijų nuo kietų paviršių. Papildomai pridedama prailginimo žarna dar labiau palengvina namų ruošos darbus ir suteikia daugiau lankstumo, net ir sunkiai pasiekiamose vietose. Kompaktiškas ir praktiškas įrenginio dizainas užtikrina, kad jį bus patogu naudoti ir laikyti net mažiausiose erdvėse. Garo valytuvas „SC 1 Multi Comfort“ paruošiamas naudojimui vos per 30 sekundžių. Vandens talpą galima nuimti ir lengvai pripildyti, todėl nereikia ilgai laukti ir daryti pertraukų. Keičiama nukalkinimo kasetė automatiškai pašalina kalkes, todėl gaminys tarnaus net penkis kartus ilgiau. Taip pat yra galimybė išplėsti įrenginio funkcijas ir paversti jį inovatyviu daugiafunkciu garo valymo įrenginiu „keturi viename“.
Savybės ir privalumai
Patogus ir lankstus valymas dėl pridedamos prailginamosios žarnosNaudojant komplekte esančią prailginamąją žarną, be vargo galima išvalyti net sunkiai pasiekiamas vietas, pvz., kampus ir plyšius. Priedai, pavyzdžiui, rankinis antgalis ir kt., yra lengvai montuojami.
Kompaktiškas ir praktiškas įrenginio dizainasLengvas valdymas dėl kompaktiškos įrenginio konstrukcijos. Ergonomiška forma valymui be pastangų. Prietaisą galima laikyti naudojimo vietoje, kad būtų patogu
Pastovus garų tiekimas ir integruota nukalkinimo kasetėNuimamą vandens talpą galima pripildyti bet kuriuo metu - nepertraukiamam darbui. Išmanioji kalkių šalinimo kasetė automatiškai pašalina kalkes iš vandens ir gerokai pailgina prietaiso eksploatavimo laiką. LED indikatoriaus lemputė parodo, kad kasetę reikia pakeisti.
LED apšviestas ekranas
- Paprastam ir lengvam naudojimui.
- Tiesiog vieną kartą lengvai palieskite valdymo skydelį, kad įjungtumėte garų skleidimą – nereikia jokių fizinių pastangų.
- Lengvai suprantamame apšviestame ekrane rodomi šie režimai: šildymas, paruošimas naudoti, garų režimas ir kasetės keitimas.
Trumpas įkaitimo laikas
- Tik 30 sekundžių įkaitimo laikas užtikrina prietaiso panaudojimą nedelsiant, kai prireikia
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Išvalomas plotas vienu talpos papildymu (m²)
|approx. 30
|Boilerio galia (W)
|1300
|Elektros laido ilgis (m)
|5
|Įkaitimo laikas (min)
|0,5
|Rezervuaro talpa (ml)
|200
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|1,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Tyrimai parodė, kad Kärcher garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui, 99,999% apgaubtų virusų, tokių kaip koronavirusas ar gripas (išskyrus Hepatitis-B virusą) gali būti pašalinami nuo įprastų namų aplinkoje aptinkamų kietų lygių buities paviršių (bandymo mikrobas: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ³⁾ Mažiausias veiksnys, kuriuo pailgėja gaminio tarnavimo laikas, nustatytas atlikus vidinius bandymus, kai vandens kietumas yra 20 °dH, o karbonatų kietumas - 15 °dH.
Komplektacija
- Garų prailginimo žarna SC 1
- Mikropluošto šluostė rankiniam antgaliui: 1 Piece(s)
- Nukalkinimo kasetė: 1 Piece(s)
- Rankinis antgalis
Įranga
- Talpa: nuimamas ir bet kuriuo metu gali būti papildytas
Pritaikymo sritys
- Vandens čiaupai
- Plautuvės
- Sienų plytelės
- Langai ir stiklo paviršiai
- Gartraukiai
- Kaitlentės
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.