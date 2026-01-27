Garo valytuvas SC 5 Deluxe Signature Line
SC 5 Deluxe garų valytuvas su LED šviesos žiedu, "VapoHydro" funkcija, puikia priedų laikymo vieta ir nuolat pripildomu vandens rezervuaru valo patogiai ir nepertraukiamai.
Tik mūsų inovatyviausi ir galingiausi gaminiai turi technologijų pradininko ir įmonės įkūrėjo Alfredo Kärcherio parašą.Dėl to naujasis SC 5 Deluxe Signature Line iš karto atpažįstamas kaip geriausias Kärcher prietaisas savo kategorijoje. Aukščiausios klasės funkcijos, tokios kaip garų našumas, kurį galima reguliuoti pagal paviršių ir nešvarumų laipsnį, arba funkcija VapoHydro, su kuria galima įjungti ne tik garus, bet ir karštą vandenį, užtikrina tikras WOW akimirkas net darbo metu. Dėl realiuoju laiku veikiančio LED ekrano matysite, kaip greitai prietaisas yra paruoštas naudoti, o dėl įmontuoto priedų skyriaus po darbo bus tvarkingi ne tik jūsų namai.
Savybės ir privalumai
Signature Line linijos privalumaiĮmonės įkūrėjo Alfredo Kärcherio parašas žymi gaminį kaip geriausią Kärcher prietaisą savo kategorijoje. Kiti išskirtiniai privalumai - programėlių palaikymas ir pratęsta garantija.
Realaus laiko LED temperatūros ekranasŠildymo procesą galima stebėti realiuoju laiku iki maksimalios 150 °C temperatūros.
Patogi priedų laikymo ir parkavimo vietaPatogus priedų, tokių kaip ilgintuvas, kabelių ir garų žarnos laikymas
VapoHydro funkcija
- Papildomai galima įjungti ir karšto vandens tiekimą. Purvas yra lengviau ištirpdomas ir nuplaunamas.
Nuolat vandeniu papildomas, išimamas vandens rezervuaras
- Nepertraukiamam valymui ir patogiam vandens papildymui
Grindų valymo rinkinys EasyFix su lanksčia jungtimi ant grindų antgalio ir lipnia fiksacijos sistema grindų šluostei.
- Puikūs valymo rezultatai ant įvairių grindų paviršių namuose pasiekiami dėl veiksmingos antgalio struktūros.
- Lipnios fiksacijos sistemos dėka, šluostė nuimama ir pakeičiama išvengiant kontakto su purvu.
- Lanksti antgalio jungtis užtikrina ergonomišką, efektyvų valymą su pilnu sąlyčiu su grindų paviršiumi, nežiūrint į naudotojo ūgį,
Daugiafunkciai priedai
- Efektyvus skirtingų paviršių valymas su grindų antgaliu, rankiniu antgaliu, apvaliu šepetėliu ir t.t.
Saugos užraktas nuo vaikų ant garų pistoleto
- Užrakto sistema patikimai apsaugo nuo vaikų netinkamo elgesio su įrenginiu
Trijų pakopų garų srauto valdymas
- Garų srautą galima pritaikyti prie paviršiaus ir nešvarumų lygio.
Įjungimo/išjungimo mygtukas ant įrenginio korpuso
- Paprasta įjungti ir išjungti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Testo sertifikatas¹⁾
|Naikina iki 99,999% virusų¹⁾ ir 99,99% bakterijų¹⁾
|Išvalomas plotas vienu talpos papildymu (m²)
|approx. 130
|Boilerio galia (W)
|2250
|Maksimalus garų slėgis (bar)
|4
|Elektros laido ilgis (m)
|6
|Įkaitimo laikas (min)
|3
|Boilerio talpa (l)
|0,5
|Rezervuaro talpa (l)
|1,3
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|5,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|9,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Tyrimai parodė, kad Kärcher garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui, 99,999% apgaubtų virusų, tokių kaip koronavirusas ar gripas (išskyrus Hepatitis-B virusą) gali būti pašalinami nuo įprastų namų aplinkoje aptinkamų kietų lygių buities paviršių (bandymo mikrobas: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Kruopščiai valant su Kärcher garų valytuvu, 99.99% visų įprastų namų bakterijų gali būti sunaikinamos nuo įprastų kietų lygių buities paviršių, jei valymo greitis bus ne didesnis kaip 30 cm/s su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui (bandomasis mikrobas: Enterococcus hirae).
Komplektacija
- EasyFix universali grindų valymo šluostė: 2 Piece(s)
- Mikropluošto šluostė rankiniam antgaliui: 1 Piece(s)
- Nukalkinimo milteliai: 3 Piece(s)
- Taškinis antgalis
- Rankinis antgalis
- Padidintos galios antgalis
- Apvalus šepetėlis, juodas: 1 Piece(s)
- Apvalus šepetėlis, didelis
- Plyšių šepetėlis
- Grindų antgalis: EasyFix
- Garo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdelių ilgis su garų įvadu: 0.5 m
- Kilimų antgalis
Įranga
- Saugos užraktas nuo vaikų
- Apsauginis vožtuvas
- Garų srauto reguliavimas: Ant įrenginio (trijų lygių)
- Talpa: nuimamas ir bet kuriuo metu gali būti papildytas
- Garų tiekimo žarna su purškimo pistoletu: 2.3 m
- Jungtis lygintuvui
- Integruotas įjungimo / išjungimo mygtukas
- VapoHydro funkcija
- Priedų saugojimas ant įrenginio
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Vandens čiaupai
- Plautuvės
- Sienų plytelės
- Langai ir stiklo paviršiai
- Gartraukiai
- Kaitlentės
- plytelių siūlės
Priedai
Valymo priemonės
SC 5 Deluxe Signature Line atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.