Garo valytuvas SC 4 Deluxe Iron
SC 4 Deluxe Iron leidžia valyti garais, įskaitant garų lygintuvą ir patogų priedų laikymą tiesiai prie įrenginio.
Garų valytuvas SC 4 Deluxe Iron valo 4,0 barų slėgio pagalba, yra patogiai papildomas ir dėl nuimamos vandens talpos užtikrina valymo procesą be pertraukų. Garų valytuvas pašalina iki 99,999% koronavirusų¹⁾ ir 99,99% buityje paplitusių bakterijų²⁾ nuo kietų paviršių. Itin didelis integruotas priedų laikymo skyrius garantuoja patogų priedų, kabelių ir žarnos laikymą prie įrenginio. Kitos funkcijos: LED žiedas, indikuojantis darbo režimą, EasyFix grindų antgalis su lanksčia jungtimi maksimaliai ergonomikai, novatoriška lamelių technologija, praktiška mikropluošto grindų šluostės kabliuko ir kilpos sistema ir įvairūs priedai, skirti pašalinti įsisenėjusius nešvarumus nuo plytelių, kaitlenčių ir gartraukių siūlių ir sujungimų. Naudojant trijų pakopų garų reguliavimą, garų srautą visada galima pritaikyti prie valomo paviršiaus ir nešvarumų tipo. Garų lygintuvas pagreitina lyginimo procesą maždaug 50%.
Savybės ir privalumai
Nuolat vandeniu papildomas, išimamas vandens rezervuarasNepertraukiamas valymas ir patogus vandens papildymas
Patogi priedų laikymo ir parkavimo vietaPatogus priedų, tokių kaip ilgintuvas, kabelių ir garų žarnos laikymas Grindų antgalio parkavimo padėtis lengvam parkavimui darbo pertraukų metu
LED šviesų indikacija ant įrenginioKuomet LED švieso dega raudonai, įrenginys kaista. Kuomet šviesti pradeda žaliai, įrenginys pasiruošęs darbui.
Garinis lygintuvas EasyFinish
- Garo lygintuvas su fiksuotu temperatūros nustatymu, automatiniu išsijungimu ir lengvo pado plokštele. Sutaupoma iki 50% laiko.
Grindų valymo rinkinys EasyFix su lanksčia jungtimi ant grindų antgalio ir lipnia fiksacijos sistema grindų šluostei.
- Puikūs valymo rezultatai ant įvairių grindų paviršių namuose pasiekiami dėl veiksmingos antgalio struktūros.
- Lipnios fiksacijos sistemos dėka, šluostė nuimama ir pakeičiama išvengiant kontakto su purvu.
- Lanksti antgalio jungtis užtikrina ergonomišką, efektyvų valymą su pilnu sąlyčiu su grindų paviršiumi, nežiūrint į naudotojo ūgį,
Daugiafunkciai priedai
- Efektyvus skirtingų paviršių valymas su grindų antgaliu, rankiniu antgaliu, apvaliu šepetėliu ir t.t.
Grindų valymo šluostė ir rankinio antgalio šluostė
- Rūpestingam valymui ir geresniam purvo surinkimui bei šalinimui.
Saugos užraktas nuo vaikų ant garų pistoleto
- Užrakto sistema patikimai apsaugo nuo vaikų netinkamo elgesio su įrenginiu
Trijų pakopų garų srauto valdymas
- Garų srautą galima pritaikyti prie paviršiaus ir nešvarumų lygio.
Įjungimo/išjungimo mygtukas ant įrenginio korpuso
- Paprasta įjungti ir išjungti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Testo sertifikatas¹⁾
|Naikina iki 99,999% virusų¹⁾ ir 99,99% bakterijų¹⁾
|Išvalomas plotas vienu talpos papildymu (m²)
|approx. 130
|Boilerio galia (W)
|2200
|Maksimalus garų slėgis (bar)
|4
|Elektros laido ilgis (m)
|5
|Įkaitimo laikas (min)
|3
|Boilerio talpa (l)
|0,5
|Rezervuaro talpa (l)
|1,3
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|5,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Tyrimai parodė, kad Kärcher garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui, 99,999% apgaubtų virusų, tokių kaip koronavirusas ar gripas (išskyrus Hepatitis-B virusą) gali būti pašalinami nuo įprastų namų aplinkoje aptinkamų kietų lygių buities paviršių (bandymo mikrobas: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Kruopščiai valant su Kärcher garų valytuvu, 99.99% visų įprastų namų bakterijų gali būti sunaikinamos nuo įprastų kietų lygių buities paviršių, jei valymo greitis bus ne didesnis kaip 30 cm/s su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui (bandomasis mikrobas: Enterococcus hirae).
Komplektacija
- EasyFix universali grindų valymo šluostė: 1 Piece(s)
- Mikropluošto šluostė rankiniam antgaliui: 1 Piece(s)
- Nukalkinimo milteliai: 3 Piece(s)
- Taškinis antgalis
- Rankinis antgalis
- Apvalus šepetėlis, juodas: 1 Piece(s)
- Plyšių šepetėlis
- Garinis lygintuvas EasyFinish
- Grindų antgalis: EasyFix
- Garo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdelių ilgis su garų įvadu: 0.5 m
Įranga
- Saugos užraktas nuo vaikų
- Apsauginis vožtuvas
- Garų srauto reguliavimas: Ant įrenginio (trijų lygių)
- Talpa: nuimamas ir bet kuriuo metu gali būti papildytas
- Garų tiekimo žarna su purškimo pistoletu: 2.3 m
- Jungtis lygintuvui
- Integruotas įjungimo / išjungimo mygtukas
- Priedų saugojimas ant įrenginio
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Vandens čiaupai
- Plautuvės
- Sienų plytelės
- Langai ir stiklo paviršiai
- Gartraukiai
- Kaitlentės
- Lyginimas
- plytelių siūlės
Priedai
SC 4 Deluxe Iron atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.