Garo valytuvas SC 1 Multi
Kompaktišką „SC 1 Multi“ rankinį garų valytuvą paruošite naudoti vos per 30 sekundžių ir patogiai atliksite įvairiausių paviršių giluminį valymą.
Kompaktišku „SC 1 Multi“ rankiniu garų valytuvu valymo darbus atliksite nenaudodami jokių cheminių medžiagų, o giluminiam valymui pasiruošite akimirksniu. Kruopštus valymas leidžia pašalinti iki 99,999 % virusų¹⁾ ir 99,99 % visų įprastų namų bakterijų²⁾ nuo kietų paviršių. Kompaktiškas ir praktiškas įrenginio dizainas užtikrina, kad jį bus patogu naudoti ir laikyti net mažiausiose erdvėse. „SC 1 Multi“ garų valytuvas bus paruoštas naudoti vos per 30 sekundžių. Vandens talpykla nuimama, todėl ją lengva papildyti, o įrenginiui reikia mažiau priežiūros ir jį galima ilgiau naudoti. Keičiama nukalkinimo kasetė automatiškai pašalina kalkes, todėl gaminys tarnaus net penkis kartus ilgesnį laikotarpį.
Savybės ir privalumai
Kompaktiškas ir praktiškas įrenginio dizainasLengvas valdymas dėl kompaktiškos įrenginio konstrukcijos. Ergonomiška forma valymui be pastangų. Prietaisą galima laikyti naudojimo vietoje, kad būtų patogu
Pastovus garų tiekimas ir integruota nukalkinimo kasetėNuimamą vandens talpą galima pripildyti bet kuriuo metu - nepertraukiamam darbui. Išmanioji kalkių šalinimo kasetė automatiškai pašalina kalkes iš vandens ir gerokai pailgina prietaiso eksploatavimo laiką. LED indikatoriaus lemputė parodo, kad kasetę reikia pakeisti.
LED apšviestas ekranasPaprastam ir lengvam naudojimui. Tiesiog vieną kartą lengvai palieskite valdymo skydelį, kad įjungtumėte garų skleidimą – nereikia jokių fizinių pastangų. Lengvai suprantamame apšviestame ekrane rodomi šie režimai: šildymas, paruošimas naudoti, garų režimas ir kasetės keitimas.
Trumpas įkaitimo laikas
- Tik 30 sekundžių įkaitimo laikas užtikrina prietaiso panaudojimą nedelsiant, kai prireikia
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Išvalomas plotas vienu talpos papildymu (m²)
|approx. 30
|Boilerio galia (W)
|1300
|Elektros laido ilgis (m)
|5
|Įkaitimo laikas (min)
|0,5
|Rezervuaro talpa (ml)
|200
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|1,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Tyrimai parodė, kad Kärcher garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui, 99,999% apgaubtų virusų, tokių kaip koronavirusas ar gripas (išskyrus Hepatitis-B virusą) gali būti pašalinami nuo įprastų namų aplinkoje aptinkamų kietų lygių buities paviršių (bandymo mikrobas: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Kruopščiai valant su Kärcher garų valytuvu, 99.99% visų įprastų namų bakterijų gali būti sunaikinamos nuo įprastų kietų lygių buities paviršių, jei valymo greitis bus ne didesnis kaip 30 cm/s su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui (bandomasis mikrobas: Enterococcus hirae). / ³⁾ Mažiausias veiksnys, kuriuo pailgėja gaminio tarnavimo laikas, nustatytas atlikus vidinius bandymus, kai vandens kietumas yra 20 °dH, o karbonatų kietumas - 15 °dH.
Komplektacija
- Mikropluošto šluostė rankiniam antgaliui: 1 Piece(s)
- Nukalkinimo kasetė: 1 Piece(s)
- Rankinis antgalis
Įranga
- Talpa: nuimamas ir bet kuriuo metu gali būti papildytas
Videos
Pritaikymo sritys
- Vandens čiaupai
- Plautuvės
- Sienų plytelės
- Langai ir stiklo paviršiai
- Gartraukiai
- Kaitlentės
Priedai
SC 1 Multi atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.