Garo valytuvas SC 2 EasyFix Plus
Su garais ir be cheminių valiklių: SC 2 EasyFix Plus garų valytuvas su grindų antgaliu EasyFix ir papildomais valymo priedais. Skirtas įvairių karščiui ir drėgmei atsparių paviršių valymui namų aplinkoje.
Lengvai naudojamas SC 2 EasyFix Plus garų valytuvas. Grindų antgalis EasyFix su lanksčia jungtimi užtikrina visišką ergonomiką, o garus koncentruojanti technologija - puikius valymo rezultatus. Dėl lipnios fiksacijos sistemos, mikropluošto šluostė greitai ir lengvai pritvirtinama ir nuimama nuo grindų antgalio, išvengiant kontakto su purvu. Naudojant dviejų lygių garų reguliavimą, srauto intensyvumas gali būti pritaikytas pagal paviršių ir purvo lygį. SC 2 EasyFix Plus garų valytuvas turi išplėstą priedų rinkinį tiksliniam purvo pašalinimui. Praktiškas ir patogus priedų laikymas ant įrenginio. SC 2 EasyFix Pus garų valytuvas gali būti naudojamas bet kur namuose, kadangi nereikia jokių cheminių valiklių. Kruopštus valymas šiuo garų valytuvu sunaikina 99.99% visų įprastų namų aplinkoje aptinkamų bakterijų. Higieniškai išvalomos keraminės plytelės, elektrinės viryklės, gartraukiai ir net mažiausi plytelių tarpai. Pašalinamas net ir įsisenėjęs purvas.
Savybės ir privalumai
Priedų saugojimas ir parkavimo padėtisPatogus priedų sandėliavimas ir lengvas grindų atgalio parkavimas pertraukų metu
Grindų valymo rinkinys EasyFix su lanksčia jungtimi ant grindų antgalio ir lipnia fiksacijos sistema grindų šluostei.Optimalūs valymo rezultatai visų tipų kietoms grindims dėl šluostės lipnios fiksacijos sistemos Lipnios fiksacijos sistemos dėka, šluostė nuimama ir pakeičiama išvengiant kontakto su purvu. Lanksti antgalio jungtis užtikrina ergonomišką, efektyvų valymą su pilnu sąlyčiu su grindų paviršiumi, nežiūrint į naudotojo ūgį,
Saugos užraktas nuo vaikų ant garų pistoletoUžrakto sistema patikimai apsaugo nuo vaikų netinkamo elgesio su įrenginiu
Daugiafunkciai priedai
- Tikslinis įvairių paviršių valymas su grindų antgaliu, rankiniu antgaliu, apvaliu šepetėliu ir t.t.
Grindų valymo šluostė ir rankinio antgalio šluostė
- Rūpestingam valymui ir geresniam purvo surinkimui bei šalinimui.
2-jų režimų garo srauto intensyvumo reguliatorius ant rankenos
- Garų srauto intensyvumas gali būti pasirenkamas priklausomai nuo valomo paviršiaus ir jo užterštumo
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Testo sertifikatas¹⁾
|Naikina iki 99,999% virusų¹⁾ ir 99,99% bakterijų¹⁾
|Išvalomas plotas vienu talpos papildymu (m²)
|approx. 75
|Boilerio galia (W)
|1500
|Maksimalus garų slėgis (bar)
|max. 3,2
|Elektros laido ilgis (m)
|4
|Įkaitimo laikas (min)
|6,5
|Boilerio talpa (l)
|1
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|220 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|380 x 254 x 260
Komplektacija
- EasyFix universali grindų valymo šluostė: 2 Piece(s)
- Mikropluošto šluostė rankiniam antgaliui: 1 Piece(s)
- Taškinis antgalis
- Rankinis antgalis
- Padidintos galios antgalis
- Apvalus šepetėlis, juodas: 1 Piece(s)
- Apvalus šepetėlis, didelis
- Grindų antgalis: EasyFix
- Garo vamzdelių skaičius: 2 Piece(s)
- Prailginimo vamzdelių ilgis su garų įvadu: 0.5 m
Įranga
- Saugos užraktas nuo vaikų
- Apsauginis vožtuvas
- Garų srauto reguliavimas: ant rankenos (dviem etapais)
- Garų tiekimo žarna su purškimo pistoletu: 2.2 m
- Priedų saugojimas ant įrenginio
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Vandens čiaupai
- Plautuvės
- Sienų plytelės
- Langai ir stiklo paviršiai
- Gartraukiai
- Kaitlentės
